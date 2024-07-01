الاتحاد الوطني يؤكد انتماء أحد المتورطين بحرائق كركوك واربيل لجهاز أمني تابع له: اتخذنا إجراء بحقه

شفق نيوز/ اقرّ حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني اليوم الاثنين، بانتماء منفذ حرائق اربيل وكركوك إلى احد الاجهزة الامنية التابعة له.

وقال سعدي بيرة المتحدث باسم الاتحاد الوطني في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز؛ إن "الاتحاد الوطني قام بإدانة الحرائق في المحافظات لأن ذلك انتهاك لإقليم كردستان و ضرب لاقتصاد المواطنين".

واضاف أن "المخابرات العراقية ابلغتنا باعتقال شخص متورط في هذا الحدث وهو من عناصر جهاز مكافحة الإرهاب (تابع لليكيتي) وقام الجهاز حينها بإنهاء جميع امتيازات هذا الشخص قبل عدة شهور".

واشار بيرة إلى أنه "عندما وصل الدور الى المتحدث الكوردي في المؤتمر ببغداد (اشارة إلى مؤتمر وزارة الداخلية الاتحادية) قام بالدعاية الانتخابية وهناك الكثير من الناس ينتسبون إلى الاتحاد الوطني لكن لا يمكن اتهام الحزب بكل شي"، لافتا إلى أن "ما يحدث ليست دعاية انتخابية بل محاولة لاختلاق حرب اهلية"

وبين بيرة أن "المتهم قال في اعترافاته انه استلم مبلغا ماليا لماذا لم يسألوا من هي الجهة التي أعطت هذا المبلغ".

وفي وقت سابق، أعلن مدير عام وزارة الداخلية هيمن ميراني، يوم الاثنين، تفاصيل تخص عمليات الحرائق التي شهدتها أربيل وكركوك ودهوك خلال الفترة المنصرمة.

وقال ميراني في مؤتمر صحفي مشترك ببغداد مع الداخلية العراقية، إن الهدف من الحرائق هو "ضرب اقتصاد الناس وقوتهم، واغضابهم على الحكومة، ونتيجة للاعترافات فإن حزب العمال الكوردستاني يقف وراء هذه الأحداث".

وأضاف أن "الكوادر المسؤولة عن الأحداث كانوا مجندين من قبل حزب العمال في سوريا وتركيا وتلقوا دورات تدريبية في قنديل وكفري، وأحد المشتبه بهم هو المشرف يدعى هونر فخر الدين أحمد، وهو موظف في الوحدة 70 (بيشمركة تابعة للاتحاد الوطني)، فيما الآخر هو محمد نجاة حسن، ضابط في وحدة مكافحة الإرهاب بمدينة السليمانية، التابعة للاتحاد الوطني ايضاً".

كما أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية الاتحادية العميد مقداد ميري في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "إلقاء القبض على المتورطين كان بعملية نوعية وبمتابعة دقيقة وجهود استثنائية وتنسيق بين وزارة الداخلية الاتحادية ووزارة الداخلية في الاقليم"، مبيناً أنهم "ينتمون الى حزب العمال الكوردستاني".

وردّا على سؤال لمراسل وكالة شفق نيوز، قال ميري، إن "عدد الملقى القبض عليهم 3 أشخاص وهم قيد الاحتجاز والتحقيق في وكالة الاستخبارات الاتحادية وستتم محاكمتهم".

وتابع، أن "عملية إلقاء القبض تمت بتنسيق عالي المستوى حيث تم القبض على متهمين اثنين في محافظة كركوك ومتهم آخر في محافظة ديالى".

وفي التفاصيل يروي العميد ميري، أنه "بعد حصول الحرائق في كركوك ودهوك وأربيل تم تشكيل فريق عمل بإشراف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الداخلية عبد الامير الشمري".

ويضيف، أن "الحرائق كانت تجري بطريقة يصعب كشفها من خلال وضع عجينة بعلب حلويات لا تشتعل بشكل مباشر إنما بعد ساعات"، مبيناً أن "الخسائر تقدر بملايين الدولارات".

ولفت إلى ان فريق "العمل توصل إلى خيوط الجريمة وبعملية نوعية ألقى القبض على المتورطين، وتم تدوين أقوالهم بالاعتراف". ولفت الى "ضبط مواد كيماوية بحوزتهم تستخدم في حرق الأسواق والمولات".

وبحسب اعترافات المتورطين، فأنهم "يخططون لاستهداف دولتين جارتين للعراق، كما كانوا يخططون "لاستهداف خط نقل النفط (جيهان).

كما اشار العميد ميري الى أنهم "كانوا يخططون لاستهداف الأسواق في مدينة الصدر والشورجة ومناطق اخرى وايضاً استهداف مناطق وخطوط نقل الكهرباء في أربيل".