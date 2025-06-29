الاتحاد الوطني يُرجع أزمة الرواتب بالإقليم لغياب اتفاق نفطي مع بغداد

شفق نيوز – السليمانية

أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني، زياد جبار، يوم الأحد، عن دعم حزبه لأي اتفاق من شأنه أن ينهي أزمة الرواتب، التي أرجعها إلى عدم وجود اتفاق واضح وملزم بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية.

وقال جبار، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "الأزمة الحالية تُعد من أسوأ الأزمات التي مرت على المواطنين في إقليم كوردستان، بسبب تعقيدات كثيرة لا يمكن حلّها إلا عبر اتفاق نفطي شامل مع بغداد".

وأضاف أنه "رغم الوعود التي أطلقتها مختلف الأطراف بشأن أن عام 2025 سيكون نهاية لأزمة تأخر الرواتب، إلا أن الواقع يعكس عكس ذلك، حيث لم يتسلّم المواطنون رواتبهم منذ شهرين متتاليين، ما يُمثل أزمة خانقة تمسّ الحياة المعيشية اليومية لشعب الإقليم".

ودعا جبار في ختام حديثه إلى "عقد اتفاقات ضامنة لحقوق مواطني إقليم كوردستان، بعيداً عن المصالح الحزبية والرهانات السياسية الضيقة"، مؤكداً أن "الاتحاد الوطني الكوردستاني يدعم أي اتفاق من شأنه أن يخفف معاناة المواطنين ويخدم مصلحة الشعب".

وتُعد أزمة رواتب موظفي إقليم كوردستان من أبرز الملفات الخلافية بين بغداد وأربيل، في ظل استمرار الجدل حول الصادرات النفطية، والالتزامات الدستورية، والسياسات المالية، ما يجعل اللقاءات المرتقبة بين الجانبين محورية في كسر الجمود السياسي والمالي القائم.