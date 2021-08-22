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الاتحاد الوطني يوجه ضربة لـ"آلا طالباني"

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-22T21:21:21+0000
الاتحاد الوطني يوجه ضربة لـ"آلا طالباني"

شفق نيوز/ أظهرت وثيقة صادرة عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، تسمية ستة مرشحين للانتخابات البرلمانية العراقية، في قائمة شهدت خلو ترشيح آلا طالباني العضوة البارزة في الاتحاد.

وبحسب الوثيقة التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن الاتحاد الوطني أبدى دعمه للمرشحة المستقلة ديلان غفور ضمن الدائرة الانتخابية نفسها التي ترشحت عبرها آلا طالباني عن قائمة كوردستان والتي ضمت الاتحاد الوطني وحركة التغيير.

وأبلغ مصدر مطلع وكالة شفق نيوز، أن الاتحاد وجه اتباعه بالتصويت حصراً لديلان غفور في تلك الدائرة، وحذر من إنزال عقوبات لمن لا يلتزم بهذه التعليمات.

ويأتي القرار بعد جملة إقالات شهدها الاتحاد الوطني على يد الرئيس المشترك بافل طالباني، شملت أيضاً محمد تحسين طالباني الرئيس السابق لجهاز "زانياري" الذي يعد استخبارات الاتحاد الوطني.

ومحمد تحسين طالباني شقيق آلا طالباني.

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