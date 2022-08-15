الاتحاد الوطني يوجه رسالة إلى الديمقراطي الكوردستاني بشأن التوجه إلى بغداد

شفق نيوز / وجه الاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الاثنين، رسالة إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني، تضمنت ضرورة العمل بشكل موحد، وتجاوز هذه العقبة في بغداد.

وجاء ذلك، في رسالة، وردت لوكالة شفق نيوز، وجهها الاتحاد الوطني الكوردستاني، إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني، لمناسبة ذكرى تأسيس الأخير.

وأعرب الاتحاد عن أمله أن تكون هذه المناسبة "فرصة لتطوير العلاقات الثنائية مع بعض، وتجاوز كل العقبات التي تقف أمام تفاهم الحزبين في العمل داخل إقليم كوردستان، أو في بغداد".

وأضاف: نتمنى أيضا أن يتم "أخذ المتغيرات في العالم والمنطقة والعراق بعين الاهتمام، وأن تتكاتف جميع القوى السياسية من أجل الذهاب إلى بغداد بشكل موحد، وتجاوز هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها العراق".

ويتمسك كلا الحزبين الكورديين بمرشحه لمنصب رئاسة الجمهورية، حيث قدم الحزب الديمقراطي الكوردستاني ريبر أحمد "وزير داخلية إقليم كوردستان" للمنصب، في حين يريد الاتحاد الوطني الكوردستاني التجديد لمرشحه برهم صالح (الرئيس الحالي) لولاية ثانية.

ويمر المشهد السياسي في العراق بمنعطف خطير منذ أن اقتحم أنصار التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر مبنى مجلس النواب في المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، واعتصامهم فيه إحتجاجاً على ترشيح السوداني لمنصب رئيس الحكومة الاتحادية المقبلة، في بادئ الأمر، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، بعد دعوة من زعيمهم مقتدى الصدر.

وكان الصدر قد طلب، يوم الأربعاء 10 آب الجاري، من السلطات القضائية العمل على حل مجلس النواب العراقي خلال مدة أقصاها نهاية الأسبوع الجاري، حاثا في الوقت ذاته رئيس جمهورية العراق برهم صالح على تحديد موعد لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في البلاد.