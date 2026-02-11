الاتحاد الوطني ينفي الاتفاق على "المناصب": لقاؤنا ببارزاني إيجابي

شفق نيوز- أربيل

أكد المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني، كروان گزنيي، مساء اليوم الأربعاء، أن الاجتماع بقيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني كان "إيجابياً"، إلا أنه نفى التوصل إلى اتفاق حول المناصب الاتحادية.

يأتي ذلك على خلفية اجتماع عُقد اليوم في أربيل عاصمة إقليم كوردستان بين قيادات الاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني للتوصل إلى اتفاق حول المرشح لرئاسة الجمهورية والمناصب الاتحادية الأخرى.

وقال گزنيي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "عُقد اليوم اجتماع مثمر بين مسعود بارزاني وبافل طالباني في جوٍّ وديٍّ للغاية. ناقش الاجتماع القضايا الراهنة في إقليم كوردستان والعراق والمنطقة".

وأضاف: "على الرغم من الطابع الإيجابي للاجتماع، فإن بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي قد نشرت تقارير عن اتفاق بشأن المناصب، ونحن نرفض هذه الشائعات رفضاً قاطعاً ورسمياً؛ وسيتم الإعلان رسمياً عن أي اتفاق بين الجانبين للجمهور".

وفي وقت سابق اليوم، وصل وفد الاتحاد الوطني الكوردستاني برئاسة بافل طالباني، إلى مدينة أربيل، وعقد اجتماعاً مع الزعيم الكوردي مسعود بارزاني وقيادات الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وكان الاتحاد الوطني الكوردستاني قد أكد يوم أمس الثلاثاء أن زعيمه بافل طالباني سيلتقي مسعود بارزاني اليوم الأربعاء.

وقال القيادي في الاتحاد محمود خوشناو لوكالة شفق نيوز إن "بافل طالباني سيعقد اجتماعاً مهماً مع مسعود بارزاني يوم غد"، مبيناً أن "الاجتماع يهدف إلى التوصل لاتفاق وتفاهم في جميع الملفات بما في ذلك الاستحقاقات الاتحادية".

وكان مصدر في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، قد أكد في وقت سابق اليوم لوكالة شفق نيوز، تأجيل حسم مرشح رئيس الجمهورية إلى الأحد المقبل.

وقال المصدر إن "الانباء بشأن اتفاق زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني ورئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني، على تسمية نزار آميدي مرشحاً لرئاسة الجمهورية غير دقيقة".

وأضاف أن "ما جرى هو تأجيل الحسم الى يوم الأحد من الاسبوع المقبل".