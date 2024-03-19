الاتحاد الوطني يناقش انتخابات كوردستان ويحذر من "انتكاسة للديمقراطية"

شفق نيوز/ حذر الاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الثلاثاء، من عدم إجراء انتخابات برلمان الاقليم في موعدها، وصفا ذلك بأنه "انتكاسة للديمقراطية".

وقال المكتب السياسي للاتحاد، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه عقد، اليوم، اجتماعا لمناقشة آخر الاستعدادات للانتخابات النيابية المقبلة المقرر إجراؤها في 10 حزيران 2024 في كافة الدوائر الانتخابية .

وأكد الاتحاد الوطني خلال الاجتماع، على الحاجة الملحة لتوزيع الرواتب على الموظفين وباسرع وقت ممكن كأولوية لحياة ورفاهية الشعب الكوردي.

وأضاف البيان أن الاتحاد يرى ان الانتخابات تعتبر السبيل الوحيد والصحيح والمشروع لتجديد العملية الديمقراطية وشرعية الحكم في المنطقة .

وأشار البيان إلى أن المجتمعين يرون أن عدم إجراء الانتخابات في موعدها لأي سبب كان يشكل انتكاسة للعملية الديمقراطية ويشكك في النهاية في شرعية مؤسسات الحكومية في الإقليم.

وأكد المجتمعون أن حماية كيان الإقليم من التهديدات والمخاطر لا تكون إلا بالعودة إلى رأي الشعب وتعيين ممثليه في انتخابات نيابية نزيهة تشمل آراء كافة القوى والأحزاب لحل القضايا العالقة بين الإقليم وبغداد.

وأمس، أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني مقاطعة الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان والمقرر إجراؤها في حزيران/ يونيو المقبل، وهدد بمغادرة العملية السياسية في العراق في حال عدم التزام ائتلاف "إدارة الدولة" بتنفيذ الاتفاقات المبرمة بين أطرافه.

ووقع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، في 3 آذار/ مارس الجاري، أمراً إقليمياً حدد فيه موعد إجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان، في العاشر من حزيران/ يونيو المقبل.