الاتحاد الوطني يكمل استعداداته لخوض انتخابات كوردستان بموعدها: عدم إجرائها يضر الإقليم

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الأربعاء، إكمال استعداداته لخوض انتخابات برلمان إقليم كوردستان بموعدها المحدد في العاشر من حزيران المقبل، مشيراً إلى أن عدم إجرائها بموعدها سيعود بالضرر على الإقليم.

وقال رئيس الاتحاد بافل طالباني خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "انتخابات برلمان كوردستان ستجرى في موعدها المقرر المحدد"، مشيراً إلى أنه "لا يريد أن يتحدث بأي موضوع آخر".

بدوره بين نائب رئيس اقليم كوردستان قوباد طالباني خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد الوطني ومرشحيه ومراكزه التنظيمية اتممت استعداداتها لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة والمقررة في العاشر من حزيران المقبل وجميع اجراءاتنا قائمة لإجرائها في وقتها المحدد".

وأضاف أن "الاتحاد الوطني الآن بوضع جيد وكوادره يمتلكون معنويات عالية وقد قمنا بإصلاحات داخلية جيدة وهذا سيكون له وقع كبير على وضع الاتحاد الوطني الكوردستاني في المرحلة المقبلة".

وبين طالباني انه "لا يمتلك أي معلومات حول وجود رأي لجمهورية إيران الإسلامية حول انتخابات إقليم كوردستان في موعدها المحدد"، مؤكدا ان "عدم إجراء الانتخابات في موعدها المقرر شيء غير جيد، وفيه ضرر كبير على إقليم كوردستان ونحن نريد أن تجرى الانتخابات في موعدها المحدد".

واليوم الأربعاء، شدد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم بموافقة ومشاركة جميع الأطراف والأحزاب السياسية الكوردستانية.

وأعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الاثنين 18 آذار 2024، مقاطعة الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان المقرر إجراؤها في حزيران/ يونيو المقبل، فيما هدد بمغادرة العملية السياسية في حال عدم التزام ائتلاف "إدارة الدولة" بتنفيذ الاتفاقات.

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في 21 شباط/ فبراير الماضي، قراراً بشأن قانون انتخابات برلمان إقليم كوردستان، نص على إلغاء مقاعد "الكوتا" في البرلمان، وأن تحلَّ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية بدلاً من المفوضية الكوردستانية.