الاتحاد الوطني يكشف أسباب طرد "اژي أمين" ويتهمه بالخيانة: أفشى الأسرار وأضرّ بالحزب

شفق نيوز/ كشف حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الإثنين، عن أسباب طرد سلمان امين نادر المعروف ب(اژي أمين) من صفوف الحزب.

وقال الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "طرد أمين كان بموجب المادة 12 من الفقرة (هـ) من النظام الداخلي للاتحاد الوطني الكوردستاني بسبب إفشاء الأسرار وإساءة استخدام المنصب والإضرار بالاتحاد الوطني الكردستاني".

وتنص المادة (12) من الفقرة (هـ) على أن "أي عضو من أي رتبة ارتكب جريمة متعمدة أو مخزية وأدين بحكم قضائي ، أو كشف أسرارًا واستغل منصبه لتحقيق مكاسب شخصية يطرد من الحزب ".

وأمين هو رئيس وكالة (زانياري) التي تعد من أجهزة المخابرات في إقليم كوردستان، مقرها السليمانية وتابعة لحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني.

واشار البيان الى 7 نقاط قال إنها مخالفات ارتكبها اژي امين وهي :

1. الخروج عن القواعد والبرامج الخاصة بالحزب

. 2. العمل ضد المصالح العليا للشعب والوطن.

3. العمل ضد سياسة الاتحاد الوطني الكوردستاني ومحاولة تدمير صفوفه.

4. استخدام منصبه الحزبي لمصلحته الخاصة.

5. وضع مصلحته فوق مصالح الاتحاد الوطني الكوردستاني.

6. إفشاء أسرار الاتحاد الوطني الكوردستاني على وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلامية وفي أي مكان آخر من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للاتحاد.

7. العمل ضد المرشحين وبرنامج الاتحاد الوطني الكوردستاني خلال الحملات الانتخابية.

وأوضح البيان ان "أزي أمين انتهك أربع مواد من النظام الداخلي وخالف 14 مادة من النظام الداخلي بما في ذلك المواد 8 و 9 و 11 و 12".

وامس الاحد، كشفت وثيقة رسمية صادرة عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، ان رئيس الحزب بافل طالباني اصدر قرارا بطرد سلمان امين نادر المعروف ب(اژي أمين) من صفوف الحزب، مبيناً ان القرار استند الى ان امين عمل بتصرف بخلاف النظام الداخلي للحزب.

وجاء في كتاب رسمي لمركز الدراسات العامة في الاتحاد الوطني الكوردستاني، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، صادر في يوم 10 اب الماضي موجه الى رئيس الحزب بافل جلال طالباني يشير الى قرار المركز بشأن طرد (سلمان امين نادر) المعروف ب(أژي امين) من المركز ومن صفوف الحزب ايضا.

وكما هو واضح في القرار الموجه الى طالباني فان مركز الدراسات العامة في الاتحاد الوطني يؤكد على ان جميع المراحل والاجراءات الخاصة بهذا القرار قد انتهت ويطالب طالباني بالمصادقة عليه.

وبمقابل الكتاب وبعد يوم واحد من قرار المركز اي في يوم 11 اب الماضي قام بافل طالباني بالمصادقة على القرار ويقول "استنادا الى والصلاحيات التي الممنوحة لنا قررنا المصادقة على قرار مركز الدراسات العامة للحزب بطرد سلمان امين نادر المعروف ب(اژي امين) من صفوف الاتحاد الوطني الكوردستاني.