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الاتحاد الوطني يقول انه يدعم "تصحيح" مسار الحكم في كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-08T17:45:29+0000
الاتحاد الوطني يقول انه يدعم "تصحيح" مسار الحكم في كوردستان

شفق نيوز/ قال الاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الثلاثاء، إنه يدعم "تصحيح" مسار الحكم في إقليم كوردستان، فيما اعتبر أن بغداد هي "الجبهة الأولى" للحفاظ على عراق ديمقراطي اتحادي.

وقال الاتحاد، في بيان صدر عقب اجتماع لأعضائه في السليمانية عقد مساء اليوم،  إن رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني وجه الشكر لأعضاء رئاسة الحزب لمساهمتهم في انجاح برنامج الحزب في بغداد وتثبيت حقوق الشعب الكوردي. 

وأكد طالباني، وفق البيان، على أن سياسة الاتحاد الوطني وجيهة في النظر الى بغداد بمثابة الجبهة الأولى للحفاظ على عراق ديمقراطي اتحادي وتوافقي، مؤكدا أن هذا هو الأساس الحقيقي للعملية السياسية في البلاد.

وتناول الاجتماع، وفق البيان، الأوضاع السياسية الحالية في اقليم كوردستان، مبينا أن طالباني أكد خلاله على أن الاتحاد الوطني يدعم تصحيح مسار الحكم في كوردستان بشكل يُنهي الحكم الاوحد، وان يكون الاقليم لكل اهالي كوردستان بكل مناطقهم، ولذلك قرر الاتحاد الوطني إيقاف هذا النمط من الحكم الذي يضر بشعبنا عامة وليس فقط بعلاقة الاتحاد الوطني مع الحزب الديمقراطي. 

وجرى خلال الاجتماع ايضا، التباحث حول اجتماع الاتحاد الوطني مع بقية القوى السياسية  وأهمية إعلام الشركاء السياسيين بمواقف الحزب، وبحسب البيان فقد جرى في نهاية الاجتماع التباحث حول الشؤون الداخلية للاتحاد الوطني الكوردستاني واعضاءه.

 

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