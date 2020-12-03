الاتحاد الوطني يفتح النار على محافظ كركوك

شفق نيوز/ شن الإتحاد الوطني الكوردستاني، هجوماً على محافظ كركوك راكان الجبوري، متهماً إياه بإثار "فتن قومية" ونزاعات في المناطق المتنازع عليها.

ونصّبت بغداد، الجبوري وهو من العرب السنة، محافظاً لكركوك وكالة، بعد عزل محافظها الراحل نجم الدين كريم، وهو كوردي، بعد أحداث استفتاء استقلال إقليم كوردستان خريف ٢٠١٧.

ويشكو الكورد في كركوك منذ ثلاث سنوات من تهميش إداري وأمني واعادة لعمليات التعريب والتغيير الديمغرافي في الكثير المناطق الى جانب اعادة ممارسات النظام السابق في كركوك.

وقال عضو الاتحاد النائب جمال محمد شكور لوكالة شفق نيوز، ان محافظ كركوك يؤدي دوراً سلبياً في المحافظة ويخلق مشاكل بين العرب السنة والكورد بخاصة المزارعين حيال الأراضي في الكثير من المناطق التي استعربها النظام السابق ورحل سكانها الكورد وملكها لوافدين عرب مؤكدا أن محافظ كركوك إعادة القرى المستعربة.

وانتقد شكور انحسار الإدارة المحلية والأمنية لكركوك بيد مكون واحد- في إشارة إلى العرب- "مقابل تهميش واضح للكورد والتركمان على الرغم من الاغلبية السكانية للكورد والتي تتجاوز 50%+1 وهو حقيقة تاريخية وواقعية"، مطالبا رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي باعادة التوازن لكركوك وفقا للاستحقاق السكاني".

ولم يتسنَ الحصول على تعليق من الجبوري.