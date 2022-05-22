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الاتحاد الوطني يعلق على زيارة نيجيرفان بارزاني للسليمانية: انتصار للقوى الكوردية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-22T13:33:36+0000
الاتحاد الوطني يعلق على زيارة نيجيرفان بارزاني للسليمانية: انتصار للقوى الكوردية

شفق نيوز/ علق الاتحاد الوطني الكوردستاني بزعامة بافيل طالباني،  يوم الأحد، على زيارة رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، إلى محافظة السليمانية، مؤكداً أنها مثلت "فرحة لجميع العراقيين، وانتصاراً للقوى الكوردية كافة".

وقال النائب السابق، والقيادي بالاتحاد الوطني، جمال شكر، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد الوطني الكوردستاني تربطه بالحزب الديمقراطي الكوردستاني، علاقة تاريخية عميقة"، لافتاً إلى أن "تطوير العلاقات وتحسينها، ضرورة لإنهاء الانسداد السياسي في العراق".

وأضاف شكر، أن "زيارة بارزاني إلى السليمانية، مباركة لتوحيد الصف الكوردي وحل المشكلات السياسية وتشكيل الحكومة المقبلة"، مؤكداً أن "الزيارة مثلت فرحة للعراقيين وانتصاراً للقوى الكوردية للخروج من الانسداد والإسراع في اختيار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الاتحادي".

وتابع: "سنشهد خلال الفترة المقبلة تبادل الزيارات والاجتماعات بين قيادة الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي"، معرباً عن أمله من القوى الشيعية "حل الانسداد السياسي مثل ما حدث بين الأحزاب الكوردية".

ووصل بارزاني، صباح يوم الأحد، إلى السليمانية، لتطبيع العلاقات بين الأحزاب والأطراف السياسية في إقليم كوردستان، وكذلك التركيز على المشتركات الجامعة للبيت الكوردي.

وأوضح بارزاني، خلال زيارته الجارية إلى السليمانية، أن الهدف منها تبديد التوتر وتعزيز التضامن بين القيادات الكوردية.

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