الاتحاد الوطني يعاقب ثلاثة من قادته البارزين

شفق نيوز/ كشف مصدر حزبي عن فرض مجلس قيادة الاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم السبت، عقوبتي التجميد ولفت النظر بحق ثلاثة من قادته البارزين.

جاء ذلك في اجتماع لمجلس قيادة الحزب، وفق ما أبلغ وكالة شفق نيوز مصدر مشارك في الاجتماع.

وشملت العقوبتان تجميد عضو المجلس ومصالح الاتحاد الاتحاد الوطني ملا بختيار لمدة ثلاثة اشهر وتوجيه عقوبة لفت النظر لرئيسة برلمان كوردستان ريواز فائق ونائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قوباد طالباني.

وأوضح المصدر، أن "عقوبة التجميد التي وجهت للملا بختيار لمدة ثلاثة اشهر جاءت بسبب عدد من المسائل التي اثارها في كتابه (بدلا من المذكرات) الذي نشره قبل فترة".

وأضاف المصدر أن "توجيه عقوبة لفت النظر لرئيسة برلمان كوردستان ريواز فائق ونائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قوباد طالباني جاءت بسبب مشاركتهما في اجتماع الرئاسات الثلاث لاقليم كوردستان في 17 من الشهر الجاري على الرغم من الطلب الذي قدمه الاتحاد الوطني بتأجيل الاجتماع".

وكان الاجتماع مخصصا لاتخاذ موقف من قانون الاقتراض الذي صوت عليه مجلس النواب على الرغم من معارضة كافة الكتل الكوردستانية لتمريره، وذلك لعدم تضمين رواتب موظفي الاقليم فيه.