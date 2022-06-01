الاتحاد الوطني يضع شروطه للانتخابات البرلمانية في كوردستان

شفق نيوز/ أكد المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني التزام الحزب بالحفاظ على وحدة القوى السياسية، عادة ذلك من توافق ووحدة للشعب الكوردي.

وقال المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، بمناسبة ذكرى تأسيس الحزب الـ47، إنه يجب مراجعة قانون الانتخابات في اقليم كوردستان وتشكيل مفوضية الانتخابات وتنظيف قائمة الناخبين.

واضاف، ان الاتحاد الوطني ملتزم بالحفاظ على وحد الصف الكوردي من خلال التوافق مع القوى الكوردية وليكن اساس للعمل مع القوى العراقية.

وكانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) اجتمعت مؤخراً مع ممثلي الأحزاب السياسية في إقليم كوردستان، وبحثت تهيئة الأجواء لانتخابات برلمان كوردستان في تشرين الأول أكتوبر من العام الحالي، وتشكيل الحكومة العراقية.