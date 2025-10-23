الاتحاد الوطني يضع شرطاً للمضي في تشكيل الحكومة الجديدة لإقليم كوردستان

شفق نيوز - اربيل

أكد عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، سعدي أحمد پيرة، يوم الخميس، أن الجهود مستمرة لتشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كوردستان، مشددا على أن حزبه باعتباره قوة مؤثرة، يريد مشاركة حقيقية ومتوازنة في الحكومة المقبلة.

وقال پيرة في حديث للصحفيين من بينهم مراسل وكالة شفق نيوز إن "هناك محاولات لتشكيل الحكومة، لكن لا يمكن المضي في ذلك قبل التوصل إلى اتفاقات واضحة وتفاهمات استراتيجية بشأن الخطوات المقبلة".

ولفت الى أنه "إذا بدأ البرلمان الكوردستاني عمله الآن، ثم أدى رئيس الإقليم اليمين الدستورية، وبعدها كُلّفت الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة، فإن الاتحاد الوطني لن يشارك بهذه الطريقة، بل يجب أن يُبرم اتفاق مسبق قبل الشروع في تشكيل الكابينة الجديدة".

وأضاف عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني أن "المحادثات ما تزال مستمرة، ونحن نريد شراكة حقيقية، لأن الحكومة المقبلة يجب أن تكون حكومة استكمال مشاريع إقليم كوردستان السابقة، ومعالجة الخلافات التي كانت قائمة في الماضي"، مستدركا القول "لكن حتى الآن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق، و الاتحاد الوطني ليس مصراً على أي وزارة محددة، والمفاوضات ما زالت جارية".

ويأتي موقف الاتحاد الوطني الكوردستاني وذلك بعد أن رجّح الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، يوم السبت 18 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، تشكيل حكومة إقليم كوردستان قبل الانتخابات البرلمانية العراقية، مؤكداً وجود عمل جاد لتشكيلها في هذا التوقيت.