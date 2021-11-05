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الاتحاد الوطني يصادق على قرار إبعاد لاهور جنكي وأعضاء بارزين في الحزب

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-05T09:08:00+0000
الاتحاد الوطني يصادق على قرار إبعاد لاهور جنكي وأعضاء بارزين في الحزب

شفق نيوز/ صادق المكتب السياسي للاتحاد الوطني، اليوم الجمعة، وباجماع الأصوات، على قرارات الرئيس المشترك للحزب (بافل جلال طالباني) والخاصة بابعاد كل من ( لاهور جنكي برهان، زينو محمد، شادمان ملا حسن، آلا تحسين حبيب) من الحزب، وتجميد (آراس جنكي برهان) لمدة 6 أشهر.

وقال مصدر خاص لوكالة شفق نيوز، إن المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني وافق اليوم وباجماع أعضائه على كل التوصيات التي تقدم بها بافيل طالباني بإبعاد الأسماء المومأ إليها أعلاه.

وكذلك تمت المصادقة على القرارات بعد انتهاء مدة تقديم الطعون واتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية، واتخذت القرارات الحكم النهائي وفق المنهاج الداخلي للاتحاد الوطني الكوردستاني.

وكان الرئيس المشترك المبعد للاتحاد الوطني الكوردستاني، لاهور شيخ جنكي، قد أعلن، يوم الخميس، رفضه لجميع القرارات بحقه هو ورفاقه التي اصدرها نظيره في الحزب بافل طالباني، مؤكدا على انه يستعيد جميع صلاحياته التي كان قد تنازل عنها لصالح طالباني.

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