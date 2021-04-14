الاتحاد الوطني يستذكر جريمة الأنفال ويقدم جملة مطالب لحكومتي المركز والإقليم

شفق نيوز/ قدمت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الاربعاء، جملة من المطالب لحكومتي المركز والإقليم تخص ذوي ضحايا جريمة الأنفال التي نفذها النظام السابق في تسعينيات القرن الماضي.

وقالت الكتلة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "يصادف اليوم من كل عام ذكرى فاجعة أليمة ضمن تاريخ تضحيات شعب كوردستان وسائر الأحرار في العراق، ألا وهي ذكرى جريمة الابادة الجماعية لشعبنا من خلال عمليات الأنفال السيئة الصيت، فقبل 33 عاما، قام النظام البعثي الفاشي، بأبادة الشعب الكردي من خلال 8 عمليات متوالية، دمر إثرها 5000 قرية، وتمت تسوية 2900 مسجد وجامع و1800 مدرسة بالأرض، وفي النهاية تم وأد عشرات الآلاف من المواطنين الأبرياء من الأطفال والنساء، الشيوخ والشباب، في صحاري الجنوب، بطريقة وحشية بعيدة عن جميع الأعراف السماوية و الانسانية وتقاليد وتراث الشعوب، وبالضد من أي خلق انساني".

وأضافت، "بهذا أضاف البعثيون سفرا آخر الى إرث جرائمهم وأعمالهم العنصرية، نكأوا جراح القصف الكيماوي لحلبجة والتعريب والتبعيث والتسفير بحق الشعب الكوردي".

وطالبت الكتلة الحكومة الاتحادية بأن "تسرع الخطى في إنجاز متطلبات إعادة رفات المؤنفلين الذين يفوق عددهم 170 ألف مواطن، إذ بسبب مشاكل فحص DNA والحجج الأمنية والتباطؤ في خطوات العملية، مازال ذووهم ينتظرون عاجزين، إعادة رفات أعزاءهم".

ودعت إلى "إكمال خطوات عملية تعريف جريمة الأنفال كجريمة إبادة جماعية (جينوسايد) من قبل الدولة العراقية بسلطاتها الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية ، فرغم تعريف الأنفال جريمة إبادة جماعية من قبل المحكمة الجنائية العراقية العليا تعتبر خطوة مهمة، إلا أن عدم تعويض ذوي ضحايا المؤنفلين، وللأسف العمل على عدم التعرض للمتورطين في الجريمة، بل تقديرهم وتقليدهم المناصب العليا، نقطة سلبية تسجل على الحكومة العراقية وتضع مصداقية قرارات المحكمة الجنائية العليا تحت التساؤل".

وتابعت الكتلة أن "الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم لم تتخذا خطوات جادة لتعريف ملف الأنفال كجريمة إبادة جماعية على الصعيد الدولي، وهذا إجحاف آخر بحق ذوي ضحايا الأنفال والتخفيف من آلامهم ومآسيهم"، مطالبة حكومة الاقليم بـ"القيام بما يلزم لتوفير الأراضي والوحدات السكنية لذوي ضحايا الأنفال الذين لم يستفيدوا حتى الآن، لأي سبب كان، من هذا الحق المشروع".

وشددت على "إيلاء الاهتمام اللازم بجريمة الأنفال من قبل المراكز التربوية والتعليمية في جميع أنحاء العراق، وتعريف الأجيال القادمة بفضاعة هذه الجريمة".