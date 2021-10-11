الاتحاد الوطني يرفض نتائج الانتخابات في أربيل ويقدم شكاوى

شفق نيوز/ أعلن مكتب الاتحاد الوطني الكوردستاني في أربيل، يوم الاثنين، رفضه لنتائج الانتخابات التشريعية العراقية التي جرت أمس، فيما قرر تقديم شكاوى لمفوضية الانتخابات.

وذكر المكتب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مكتب الاتحاد الوطني يمتلك أدلة أن أربعة من مرشحيه فازوا في الانتخابات ولكن تم التلاعب بنتائجهم".

وأضاف "نحن في الاتحاد الوطني نرفض كامل العملية الانتخابية في أربيل وننتظر نتائج الشكاوى، التي قدمناها للمفوضية".

وأشار مكتب الاتحاد الوطني الكوردستاني، إلى أن الاتحاد لديه أدلة أيضاً أن "دوائر 3-4 كان التزوير فيها واضحاً جداً".