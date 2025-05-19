الاتحاد الوطني يرفض تشكيل حكومة الإقليم وفقا لـ50/50 ويؤكد: المفاوضات مستمرة

شفق نيوز/ أكد عضو المكتب السياسي في الاتحاد الوطني الكوردستاني، درباز كوسرت رسول، يوم الإثنين، أن الحديث عن حكومة "50 بـ 50" لم يعد واقعاً ولا يمكن التعامل مع الأمر بالأرقام، فيما أوضح أن المفاوضات مع الحزب الديمقراطي ما تزال مستمرة.

وقال رسول، خلال مؤتمر صحفي بمدينة السليمانية وحضرته وكالة شفق نيوز، إنه "منذ عام 2013 لم يعد هناك وجود فعلي لحكومة 50 بـ 50 في إقليم كوردستان".

وأضاف أن "الحكومتين الثامنة والتاسعة اعتمدتا على أساس توزيع موسّع، وهذا الأمر سيكون أيضاً الأساس في الاتفاق بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكوردستاني"، مبينا أنه "لذلك فإن الحديث عن حكومة 50 بـ 50 يتعلق بالماضي، ولم يعد قائماً، أما مستقبل الحكومة فينبغي أن يُبنى وفقاً للواقع، والحاجة، والتوازن التاريخي بين القوى السياسية".

وأشار إلى أن "كل منصب حكومي له وزنه وأهميته، ولا يمكن التعامل معه باعتباره رقماً فقط في معادلة التوزيع"، موضحاً أن "المفاوضات مع الحزب الديمقراطي ما تزال مستمرة، ولم تصل حتى الآن إلى مرحلة مناقشة المناصب".

وتابع: "نأمل أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة في أقرب وقت ممكن، لأن الإقليم يمر بمرحلة تحوّل، وهناك مسؤولية تاريخية على عاتق الأطراف السياسية، وإذا وُجدت النية، فالتنازلات المتبادلة ستكون أفضل للجميع".

وتأتي تصريحات رسول في وقت كان فيه زعيم الحزب الديمقراطي الكودرستاني، مسعود بارزاني، قد شدد في 15 من الشهر الجاري على ضرورة تشكيل حكومة موحدة تمتلك برلماناً واحداً وقوة بيشمركة موحدة، محذراً من تشكيل حكومة على أساس مبدأ "50 بـ 50"، معتبراً أن عدم تشكيل حكومة أفضل من تشكيل حكومة على ذلك الأساس.