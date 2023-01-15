الاتحاد الوطني يرد على رئيس حكومة اقليم كوردستان: كنا نتوقع مبادرة

شفق نيوز/ رد رئيس والفريق الوزاري التابع للاتحاد الوطني الكوردستاني في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الأحد، على بيان لرئيس الحكومة مسرور بارزاني، بالقول إنهم كانوا بانتظار ان تكون رسالة بارزاني مبادرة لتحسين أوضاع حياة المواطنين وإنهاء المشكلات بين القوى والأطراف السياسية داخل الحكومة.

وجاء في بيان لرئيس وفريق الاتحاد في الحكومة، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز: للاسف، على الرغم من وجود مشاكل كثيرة وأزمات وتعمق الخلافات بشكل أكبر، كنا ننتظر أن يتكلم رئيس حكومة الاقليم، كرئيس لحكومة، ولو لمرة واحدة، وكنا ننتظر أن تكون رسالته مبادرة لاصلاح اوضاع حياة المواطنين وإنهاء المشكلات بين القوى والأطراف السياسية داخل الحكومة، الا انه للاسف لم يكن كذلك، ونحن كنا ننتظر موقفا يكون مسعى للتقارب بين الأطراف وخصوصا الاتحاد والديمقراطي والذي يحضر لعقد اجتماع مصيري بينهما".

واضاف البيان انه "كان لنا عتاب وموقف من سلوك وشكل ادارة هذه التشكيلة الحكومية التي يترأسها مسرور بارزاني وعتابنا هو عتاب الناس وله علاقة بشكل ادارة الحكم وسوء الخدمات واللاعدالة بين مدينة واخرى".

وأضاف "اننا اوصلنا هذا العتاب عن طريق كتاب رسمي وليس عن طريق الاعلام من أجل المزايدات وقمنا بصياغة المعالجات من اجل حماية المصالح العامة للاقليم، ولكن بدلا من مد يد الحل او ان يقوم رئيس الحكومة مباشرة بسؤالنا ماهي مشكلتكم؟ يقوم بنشر بيان كالذي نشره".

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، قد شكا يوم الأحد، من مسألة جمع الإيرادات المالية الداخلية في المناطق والمدن الخاضعة لنفوذ حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، مطالبا في الوقت ذاته بتسليم المتهمين بعملية اغتيال العقيد في جهاز مكافحة الارهاب هاوكار الجاف.

وقال بارزاني في بيان للرأي العام وورد لوكالة شفق نيوز؛ "‏أحبتي المواطنين أنا وكابينتي الحكومية ادينا اليمين الدستورية أمام برلمان كوردستان للعمل على الحفاظ على مصالح العليا للشعب والوطن والكيان الدستوري لإقليم كوردستان".

وتابع: "‏لذلك اتفقنا منذ بداية عمل هذه الحكومة على محو آثار ازدواجية الادارة وأن يتم تطبيق القرارات في جميع مناطق إقليم كوردستان بشكل متساوي ولا يجب أن تكون القرارات الحزبية أو الشخصية مانعة أمام تطبيق أي قرار حكومي في أي مكان من الإقليم".

وأضاف "‏أنا انظر بشكل متساوي إلى عموم إقليم كوردستان واعتبر نفسي مسؤولا عن جميع المواطنين في كل المحافظات والإدارات المستقلة، ‏ولكن مع الاسف تم منع الحكومة ووضع عقبات أمامها الأمر الذي خلف أضرار بحياة ومعيشة المواطنين".

ولفت إلى أنه "منذ فترة يتم الحديث من قبل الاتحاد الوطني الكوردستاني بوجود حصار على السليمانية"، مشيرا الى ان "‏كل العالمين بالوضع الاقتصادي في الإقليم يعلمون أن الإيرادات النفطية والمبالغ التي تم إرسالها بين الحين والآخر من بغداد تم توزيعها بشكل متساوي وتم توزيع رواتب الموظفين بهذه المبالغ".