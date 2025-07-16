الاتحاد الوطني يدين "الأعمال العدائية" ضد كوردستان: المسيرات تستهدف مكانة الإقليم

شفق نيوز- السليمانية

وصف الاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الأربعاء، الهجمات التي استهدفت بعض المواقع في إقليم كوردستان بأنها "أعمال عدائية" الغرض منها التأثير على مكانة الإقليم.

وذكر المكتب الإعلامي للحزب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المجلس القيادي للاتحاد عقد اجتماعاً برئاسة بافل جلال طالباني، لمناقشة آخر التطورات المرتبطة بملف الرواتب والمعيشة اليومية للمواطنين في إقليم كوردستان، إلى جانب بحث تداعيات الهجمات الأخيرة بالطائرات المسيرة التي طالت مواقع مختلفة في الإقليم، واستهدفت مؤسسات اقتصادية ومدنية.

وأدان المجلس القيادي بشدة ما وصفه بـ"الأعمال الدعائية"، معتبراً أن "الهدف منها هو ضرب الأمن والاستقرار والاقتصاد الكوردستاني، والضغط على مكانة الإقليم".

وطالب المجتمعون، الحكومة الاتحادية بتحمّل مسؤولياتها الدستورية والرسمية في حماية أمن مواطني كوردستان، ومحاسبة المتورطين في تلك الانتهاكات، ومنع أي فراغ أمني قد يُستغل لتنفيذ المزيد من الاعتداءات.

وتناول الاجتماع أيضاً الأزمة المعيشية المتفاقمة لشرائح واسعة من السكان، وشدد على ضرورة التوصل إلى اتفاق مع بغداد بشأن صرف رواتب الموظفين، وإنعاش السوق المحلية، وتحقيق قدر من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

كما أكد المجلس القيادي دعمه الكامل لاستمرار استراتيجية كوردستان القائمة على الحوار والوحدة الداخلية في التعامل مع الحكومة الاتحادية، مثنياً على الجهود التي يبذلها الرئيس بافل طالباني والفريق الكوردي المفاوض في هذا الإطار.

بدوره، عبّر بافل جلال طالباني عن شكره وتقديره لجهود معالجة ملف الرواتب، مشدداً على أن "ما تحقق حتى الآن هو نتيجة مباشرة لوحدة وتماسك صفوف قيادة وكوادر الاتحاد الوطني، الذين دعموا هذه المساعي من منطلق الحرص على تحسين أوضاع المواطنين".

وأشار طالباني إلى أن "وحدة الصف الكوردي داخل الإقليم هي السبيل الأمثل لضمان حقوق كوردستان المالية والدستورية، وصون أمنه واستقراره".

وتضمن الاجتماع أيضاً مناقشة عدد من القضايا السياسية الأخرى، التي جرى تقييمها ضمن سياق التطورات الراهنة في الإقليم والمنطقة.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، أفاد جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم بأن أربع طائرات مسيّرة استهدفت بهجمات منفصلة ثلاثة مواقع نفطية في إدارة منطقة زاخو المستقلة ومحافظة دهوك.

وكان حقلي "خورمالة" و"سرسنك" النفطيين في محافظتي أربيل ودهوك قد تعرضا، أول أمس الاثنين وصباح أمس الثلاثاء، لهجمات بثلاث طائرات مسيّرة مفخخة، دون تسجيل خسائر بشرية، بحسب ما أعلنته وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم.