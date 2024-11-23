الاتحاد الوطني يدعو لحكومة شاملة: مشاورات تشكيل الكابينة الكوردستانية الجديدة ستكون مختلفة

شفق نيوز/ قال الاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم السبت، إنه يترقب انطلاق المشاورات بتشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم عقب المصادقة على نتائج الانتخابات، والمقرر الأسبوع الجاري.

وأوضح زياد جبار عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن حزبه يؤكد على ضرورة بدء مشاورات مكثفة بين جميع القوى السياسية الفائزة والوصول لتوافق وصفه بالواسع بين مختلف الأطراف.

وأشار إلى أن العملية السياسية في هذه الدورة ستكون مختلفة عن الدورات السابقة، موضحًا أنه لا يوجد حزب واحد قادر على تشكيل الحكومة بمفرده بسبب تشتت الأصوات بين الأحزاب.

وأكد أن هذا الوضع يتطلب مفاوضات وتفاهمات مع جميع الأطراف السياسية الفائزة، وذلك لضمان مشاركة شاملة وحكومة تمثل جميع مكونات المجتمع الكوردي.

وتابع جبار قائلًا: "نحن مستعدون للمشاركة الفعالة في المفاوضات، ولدينا تصور وبرنامج واضح للحكومة القادمة".

وجرت يوم 20/10/2024، انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان في أربع دوائر انتخابية، كما أعلنت نتائجها النهائية يوم 30/10/2024.

ووفقا للنتائج النهائية، حصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 39 مقعدا بعدد أصوات بلغ حوالي 809,197 صوتًا، مما يعزز موقعه كأكبر الأحزاب في البرلمان.

وجاء الاتحاد الوطني الكوردستاني في المرتبة الثانية بـ 23 مقعدا عبر حوالي 408,141 صوتًا، فيما حصلت حركة الجيل الجديد على 15 مقعدًا بدعم من 290,991 صوتًا.

وحصل الاتحاد الإسلامي الكوردستاني على 7 مقاعد، بينما نال تيار الموقف الوطني 4 مقاعد، وجماعة العدل الكوردستانية 3 مقاعد، وجبهة الشعب على مقعدين وحركة التغيير مقعدًا واحداً وتحالف إقليم كوردستان على مقعد واحد أيضاً.