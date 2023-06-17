الاتحاد الوطني يدعو رئيس الإقليم إلى مطالبة المفوضية العراقية بإجراء انتخابات كوردستان

شفق نيوز/ دعا قيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم السبت، رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني إلى أن يوجه طلبا إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بالإشراف المباشر على الانتخابات التشريعية في كوردستان والمزمع إجراؤها نهاية العام الحالي.

وقال سعدي أحمد بيره خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز إن "التشنجات التي واكبت الأجواء قبل وأثناء إقرار الموازنة الاتحادية انتهت والآن جاء الوقت لتوحيد المواقف والرؤى بين الاطراف الكوردية للوقوف بوجه التحديات التي تواجه الإقليم".

وأضاف "يجب الآن تكريس الجهود لضمان حقوق مواطني الاقليم من الموازنة الاتحادية للعام الحالي خصوصاً ان موازنة العراق فيها تخصيصات جيدة للمحافظات والاقليم".

وحول إجراء الانتخابات البرلمانية في كوردستان أوضح بيره "الآن وبعد قرار المحكمة الاتحادية العراقية فإن برلمان كوردستان أصبح معطلاً ومفوضية الانتخابات في كوردستان كذلك، والكرة الآن بيد رئيس الإقليم الذي يستطيع الطلب من مفوضية الانتخابات العراقية اجراء الانتخابات البرلمانية في كوردستان".

وعن موقف الاتحاد الوطني الكوردستاني من الانتخابات أكد سعدي أحمد بيره أن" الاتحاد الوطني الكوردستاني على أتم الاستعداد لإجراء الانتخابات البرلمانية في كوردستان في الوقت الذي تحدده الجهات المعنية".

وكان رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني بحث، في 15 حزيران 2023، مع وفد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بحضور المبعوثة الأممية جنين بلاسخارت، الاستعدادات الجارية لإجراء انتخابات برلمان كوردستان، فيما لفت الى استعداد رئاسة الاقليم والحكومة وجميع الاطراف المعنية لإنجاح العملية الانتخابية".

واشار بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس إقليم كوردستان إلى ان "رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ومجلس المفوضين عبروا عن شكرهم لرئيس الاقليم لدعوتهم وإيلاء الاهتمام بتبادل الآراء والحوارات"، لافتا الى ان "المفوضية مستعدة لاجراء انتخابات برلمان كوردستان وفقا للقانون وبعد تأمين المستلزمات والاتفاق على موعد مناسب".

وأصدر رئيس إقليم كوردستان العراق في نهاية شهر آذار/مارس الماضي مرسوماً إقليمياً حدد فيه يوم 18 من شهر تشرين الثاني المقبل موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم.