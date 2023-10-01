الاتحاد الوطني يختتم مؤتمره الخامس ويؤكد: الجميع خرج متفق على فلسفة جلال طالباني

شفق نيوز/ اختتم الاتحاد الوطني الكوردستاني، مساء اليوم الأحد، أعمال مؤتمره الخامس في السليمانية بمشاركة قرابة 600 عضو لإنتخاب رئيس جديد للحزب وأعضاء المكتب السياسي والمجلسين القيادي والأعلى للمصالح السياسية .

وقال رئيس الاتحاد بافل طالباني خلال مؤتمر صحفي، حضرته وكالة شفق نيوز، ان المؤتمر اختتم اليوم وكان مؤتمرا ناجحا بكل المقاييس، وتم مناقشة جميع القضايا المهمة التي طرحت خلال المؤتمر بصورة شفافة وديمقراطية.

وأضاف، أن الجميع خرج من المؤتمر وهو متفق على السير على نهج وفلسفة الراحل جلال طالباني، مؤكدا الاستمرار بالمشاريع التي بدأها الحزب خلال هذا العام في خدمة جميع فئات المجتمع.

وتم خلال المؤتمر، المؤتمر الخامس للاتحاد الوطني الكوردستاني، انتخاب جعفر شيخ مصطفى مسؤولاً لمجلس المصالح العليا، وقال جعفر إن انتخابه لهذه المسؤولية يؤكد ان الاتحاد الوطني اثبت انه في اتجاه مناضليه ومخلصيه، وان هذا المنصب ليس ملكا شخصيا له وإنما يمثل جميع الشهداء والمناضلين والمعوقين.

وقال جعفر شيخ مصطفى أيضا، في كلمة ألقاها عقب انتخابه مسؤولا لمجلس المصالح العليا للاتحاد الوطني، تابعتها وكالة شفق نيوز، "تشرفت بانتخابي لهذا المنصب وهذا ان دل على شيء فهو يدل على حرص ووفاء الاتحاد الوطني لمناضليه، وإننا نفتخر ونعتز بانتمائنا للاتحاد".

وأضاف جعفر شيخ مصطفى، إن الرفاق الذين ينضمون الى هذا المجلس هم مناضلون واشخاص مستحقون، وسيقومون بالمهام التي تقع على عاتقهم بتفان وإخلاص بغية إنجاح برنامج الاتحاد الوطني الكوردستاني".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان المؤتمر الخامس للاتحاد الوطني الكوردستاني صادق في جلسته التي عقدها، اليوم الأحد، على نظامه الداخلي والذي تألف من 68 مادة، باجماع اعضاء المؤتمر.

وحصلت وكالة شفق نيوز على قائمة أسماء أعضاء المجلس القيادي للحزب والتي تضم 60 عضو .

وبدأ المؤتمر الخامس للاتحاد الوطني الكوردستاني أعماله الأربعاء 27/9/2023، في قاعة قصر الفن بمدينة السليمانية، حيث حضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، وزعماء وممثلي الأحزاب العراقية والكوردستانية وسفراء وقناصل وممثلي عدد من الدول الإقليمية والعالمية.

وفي الجلسة المسائية، أعيد انتخاب بافل جلال طالباني رئيسا للاتحاد الوطني الكوردستاني بإجماع أعضاء المؤتمر.

وكان المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني قد اجتمع يوم 20/8/2023 في مدينة كركوك، بإشراف بافل جلال طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، حيث تقرر خلال الاجتماع إنعقاد المؤتمر الخامس للاتحاد الوطني في 27/9/2023.

وعقد الاتحاد الوطني الكوردستاني حتى الآن 4 مؤتمرات، الأول في عام 1992 والثاني في 2001 والثالث في 2010 والرابع في 2019.