الاتحاد الوطني يختار مرشحاً لمنصب محافظ السليمانية خلفاً لـ"أبو بكر"

شفق نيوز/ يواصل الاتحاد الوطني الكوردستاني، خطواته نحو استعادة المناصب الإدارية في محافظتي السليمانية وحلبجة، حيث كشف عن ترشيح آوات محمد، القائممقام الحالي لقضاء مركز السليمانية، كأبرز مرشح لمنصب محافظ السليمانية، بديلًا لهفال أبو بكر.

وبحسب معلومات حصلت عليها وكالة شفق نيوز، من مصادر مطلعة، فإن الاتحاد الوطني يضع آوات محمد، الذي شغل منصب القائممقام لفترة طويلة، كأقوى مرشح لهذا المنصب، في إطار إعادة توزيع المناصب الإدارية في المحافظة.

وبينت المصادر أن الاتحاد الوطني يمتلك مسارين لاستعادة المناصب من حركة التغيير (گۆڕان)، أولهما انتهاء ولاية مجلس محافظة السليمانية، الذي كان منوطاً باتفاق تقاسم السلطة بين الحزبين، حيث تم الاتفاق سابقاً على تناوب منصبي المحافظ ورئيس المجلس بين الطرفين كل عامين، مع توزيع بقية المناصب التنفيذية وفق تصويت المجلس، ومع غياب المجلس حالياً، بات منصب المحافظ مفتوحًا أمام إعادة التفاوض.

أما المسار الثاني فيرتبط بتراجع قوة حركة التغيير، إذ كانت تملك 12 مقعداً في مجلس محافظة السليمانية مقابل 11 للاتحاد الوطني، وفي برلمان كوردستان كانت تمتلك 24 مقعدًا مقابل 18 للاتحاد الوطني، مما جعلها ثاني أقوى قوة سياسية في الإقليم حينها، لكن في الوضع الحالي، لم يتبقَ لها سوى مقعد برلماني واحد، بينما انقسمت داخليًا إلى جناحين، مما أضعف موقفها السياسي بشكل كبير.

ويأتي هذا التطور ضمن جهود الاتحاد الوطني لإعادة ترتيب أوراقه السياسية والإدارية في السليمانية، مستفيداً من المتغيرات السياسية التي طرأت على حركة التغيير، مما يمنحه فرصة أقوى لاستعادة مناصب حيوية في الإدارة المحلية.