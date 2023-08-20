الاتحاد الوطني يحدد 27 ايلول موعدا لمؤتمره الخامس

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الأحد، تحديد السابع والعشرين من شهر أيلول/ سبتمبر المقبل موعداً لانعقاد مؤتمره الخامس.

وذكر المكتب السياسي للاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه عقد اجتماعاً اليوم بإشراف بافل جلال طالباني في مدينة كركوك، وفي بدايته قدّم طالباني توضيحات عن مجمل القضايا السياسية".

وأشار البيان إلى أن المحاور الرئيسة للاجتماع هي المحور السياسي والعمل التنظيمي وأجهزة الحزب وعقد المؤتمر الخامس للحزب وشهدت تلك المحاور حوارات ومناقشات مكثفة كاستحقاق حزبي ديمقراطي، مبيناً أنه من أجل تفعيل روحية الانتماء للاتحاد الوطني الكوردستاني تقرر عقد المؤتمر في يوم 27 من شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، فضلاً عن مناقشة العديد من المسائل المتعلقة بالأوضاع العامة في البلاد وتم اتخاذ القرارات المناسبة تجاهها، بحسب البيان نفسه.

وكان الاتحاد الوطني الكوردستاني قد عقد مؤتمره الرابع في 21 كانون الأول/ ديسمبر 2019 في السليمانية، وهو أول مؤتمر يتم عقده بعد رحيل مؤسس الحزب جلال طالباني، وانتخب المجلس القيادي للحزب بافل طالباني ولاهور شيخ جنكي، رئيسين مشتركين للاتحاد الوطني الكوردستاني خلال المؤتمر.

وفي 8 تموز/ يوليو 2021، استبعد بافل طالباني، أبن عمه لاهور شيخ جنكي من قيادة الحزب بعد خلافات، ومن ثم اختير رئيساً للحزب خلال "ملتقى الاتحاد الوطني الكوردستاني" الذي عقد في السليمانية في 28 نيسان/ أبريل 2022.