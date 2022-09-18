الاتحاد الوطني يجتمع لمناقشة عدة مواضيع أبرزها مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية

شفق نيوز/ من المقرر أن يعقد المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني في مدينة السليمانية، اليوم الأحد، اجتماعا لمناقشة عدة قضايا تخص الأوضاع الداخلية لإقليم كوردستان والعراق.

وبحسب مصادر خاصة لوكالة شفق نيوز انه سيجتمع المجلس القيادي للاتحاد الوطني اليوم في تمام الساعة 11:00 صباحا برئاسة رئيس الحزب بافل جلال طالباني.

واضافت المصادر انه من المقرر أن يناقش الاجتماع الوضع الداخلي للاتحاد الوطني الكوردستاني وإقليم كوردستان والعراق.

كما سيناقش الاجتماع العلاقات بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكوردستاني ، ونتائج الاجتماعات مع الأحزاب السياسية بشأن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.