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الاتحاد الوطني يتحدث عن تعريب في كركوك "مخطط له" بتسهيل حكومي

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-13T10:10:48+0000
الاتحاد الوطني يتحدث عن تعريب في كركوك "مخطط له" بتسهيل حكومي

شفق نيوز/ نددت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في البرلمان العراقي يوم الاحد بقيام بعمليات تعريب تطال مناطق للكورد في محافظة كركوك المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.

وزار اعضاء مجلس النواب عن الاتحاد الوطني في كركوك اليوم ناحيتي "بلكانه، وسركران" بعد شكاوى وردت من مزارعين كورد بتعرض اراضيهم الى الاستيلاء من قبل العرب الوافدين.

وعقد النواب مؤتمر صحفيا على هامش الزيارة دعوا فيه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى تشكيل لجنة من الجهات المعنية لحل مشكلة الاراضي الزراعية في مناطق النزاع.

وقال النائب ريبوار طه خلال المؤتمر الذي حضرته وكالة شفق نيوز، ان "بعض النقاط تحتاج الى توضيح للرأي العام منها هذا التعريب المخطط له وبأيادٍ داخلية وبتأثير من جهات في بغداد وتسهيل تقدمه بعض المؤسسات الحكومية".

واضاف ان هناك تدخلا من جهات عسكرية يرافق عمليات التعريب ونحن نرفض هذا الامر وابلغناهم سابقا ونكررها اليوم لا يمكن لأي جهة عسكرية القيام بمثل هكذا ممارسات، مؤكدا على ضرورة ان يتم التعامل مع قضايا المناطق المتنازع عليها وفق القرارت التي تصدر من اللجنة البرلمانية المشكلة لتنفيذ بنود المادة 140 من الدستور.

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