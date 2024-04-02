الاتحاد الوطني يبحث ملف انتخابات كوردستان بعد يوم من موقف الديمقراطي الجديد

شفق نيوز/ يعقد المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الثلاثاء، اجتماعاً لمناقشة إجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان في موعدها المحدد في العاشر من حزيران المقبل.

ويأتي الاجتماع بعد يوم من نفي الحزب الديمقراطي الكردستاني الأنباء التي تحدثت عن طلبه تأجيل الانتخابات إلى وقت آخر، للمشاركة فيها بنفس الشروط والإجراءات والقوانين الحالية.

وأبلغ مصدر سياسي مطلع وكالة شفق نيوز، أن "اجتماع (اليكتي) اليوم، يأتي لبحث الوضع الداخلي في إقليم كوردستان والعراق والانتخابات البرلمانية المقبلة، والاستعدادات لإجراء الانتخابات البرلمانية الكوردستانية في موعدها المحدد والاحتمالات والتطورات بشأن هذا الموضوع".

ويتزامن الاجتماع ايضاً في أعقاب إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في أربيل، أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني لم يقدم أوراق مشاركته في انتخابات إقليم كوردستان، وذلك بعد أن أعلن "البارتي" في 18 آذار/ مارس الجاري، مقاطعة الانتخابات البرلمانية.

قرار الديمقراطي جاء بعد تهديده بمغادرة العملية السياسية في العراق في حال عدم التزام ائتلاف "إدارة الدولة" بتنفيذ الاتفاقات، عقب إصدار المحكمة الاتحادية، قرارات بشأن قانون انتخابات برلمان كوردستان، تضمنت إلغاء مقاعد "الكوتا"، وأن تَحلَّ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية بدلاً من الكوردستانية.