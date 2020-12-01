الاتحاد الوطني: وفد من الاقليم سيتوجه إلى بغداد لمناقشة تعديل قانون الاقتراض ونسبة الكورد بموازنة 2021

شفق نيوز/ كشف الاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الثلاثاء، عن توجه وفد من حكومة اقليم كوردستان إلى بغداد في الايام المقبلة، لمناقشة تعديل قانون تمويل العجز المالي ونسبة الإقليم بالموازنة العامة للعام 2021، فيما أشار إلى أن حكومة الاقليم ستناقش مسالة الزيارة في اجتماع غد.

وقال عضو الاتحاد فائق يزيدي لـوكالة شفق نيوز؛ أن "وفد حكومة اقليم كوردستان سيتوجه خلال الايام المقبلة إلى بغداد لبحث الخلافات القائمة ومناقشتها منها مسالة الرواتب ومستحقات البيشمركة والمادة 140 من الدستور".

وأضاف أن "الوفد سيناقش مع المسؤولين في بغداد أهم ملفات الزيارة وهي تعديل قانون تمويل العجز المالي وصرف رواتب موظفين الاقليم والاتفاق بشأن قانون الموازنة العامة للعام 2021، ولابد من الاتفاق على مواد القانون منها نسبة الاقليم قبل المضي بالتصويت على الموازنة في مجلس النواب".

وأشار يزيدي، إلى أن "حكومة الاقليم ستعقد يوم غد الأربعاء اجتماعا لمناقشة عدة ملفات منها مسألة الرواتب والاستقطاع بالإضافة إلى ملف زيارة الوفد الكوردي إلى بغداد"، مؤكدا أن "موعد الزيارة ستكون في الايام المقبلة، إلا إنها لم تحدد بعد".