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الاتحاد الوطني والتغيير يعيدان ترتيب أوراقهما ويسميان قوباد طالباني رئيسا لقائمتهما الانتخابية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-29T10:32:07+0000
الاتحاد الوطني والتغيير يعيدان ترتيب أوراقهما ويسميان قوباد طالباني رئيسا لقائمتهما الانتخابية

شفق نيوز/ عقد كل من الاتحاد الوطني الكوردستاني، وحركة التغيير اليوم السبت اجتماعا في مقر المكتب السياسي للحزب الأول بمدينة السليمانية، والذي استمر لعدد من الساعات.

وأشرف على الاجتماع كل من رئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني، ومنسق حركة التغيير عمر سيد علي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في السليمانية إنه لم يتم عقد مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، وسيصدر بيان مشترك حول نتائج الاجتماع والمواضيع التي تم الاتفاق عليها.

وحسب المعلومات التي حصلت عليها وكالة شفق نيوز فان الاجتماع تمحور حول الانتخابات المقبلة وتغيير رئاسته والمستجدات الاخيرة التي حدثت في الاتحاد الوطني من تغيير في المناصب وبناء آلية جديدة حول العلاقة بين الحزبين بعد خروج لاهور شيخ جنكي من قرارات الحزب.

ووفقا للمعلومات الواردة أيضا فإن الحزبين قررا تسمية قوباد طالباني رئيسا لقائمتهما الانتخابية بدلا من شيخ جنكي.

وأعلن الاتحاد الوطني الكوردستاني، في شهر حزيران الماضي، اتفاقه مع كتلة التغيير على الدخول للانتخابات التشريعية العراقية والمؤمل اجراؤها في شهر تشرين الأول المقبل بقائمة واحدة.

وتقرر تسمية الرئيس المشترك السابق للاتحاد الوطني لاهور شيخ جنكي رئيسا للقائمة الانتخابية المشتركة الا انه الحزب قرر تجريده من المناصب الحزبية الموكلة إليه مؤخراً.

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