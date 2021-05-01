الاتحاد الوطني والتغيير يشكلان تحالف "كوردستان" لخوض الانتخابات

شفق نيوز/ شكل الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير، السبت، تحالفاً باسم "كوردستان" لخوض الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة ضمن قائمة انتخابية واحدة.

وأفاد إعلام الاتحاد الوطني على مواقعه في الانترنت، بأن الجانبين سجلا تحالفهما بشكل رسمي لدى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

ويترأس التحالف الجديد لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني.

وقال رزكار حاجي حمه عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، في تصريح متلفز، إن "لاهور شيخ جنكي تسلم رئاسة تحالف كوردستان بناء على طلب من بافل طالباني الرئيس المشترك والمكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني".

وتوقع حاجي حمه أن يحل التحالف الجديد في المرتبة الأولى على مستوى إقليم كوردستان وكركوك، والمركز الثالث على مستوى العراق في الانتخابات المقررة في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.