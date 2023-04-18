الاتحاد الوطني: لم نتفق على عقد اجتماع مع الديمقراطي وبغداد الطريق الأفضل لكوردستان

شفق نيوز/ اكد عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني ستران عبد الله، يوم الثلاثاء، عدم الاتفاق على عقد اجتماع اجتماع بين الحزبين الكورديين الرئيسيين في القريب العاجل، عاداً العراق الاتحادي الطريق الأفضل لإقليم كوردستان.

وقال عبدالله خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز إن "الاتحاد الوطني الكوردستاني لا يمتلك مشكلة شخصية مع أي حزب او طرف بل لدينا ملاحظات حول أداء الحكومة وغياب العدالة حسب وصفه"، مؤكداً أن "الاتحاد الوطني الكوردستاني أخبر رئيس إقليم كوردستان ورئيس الحكومة بملاحظاته تلك".

واضاف ان "هناك تطوراً إيجابياً حصل على الأقل فيما يخص الاتفاق النفطي مع بغداد ونأمل أن يتم العمل بهذا الاتفاق كون العراق افضل طريق لكوردستان وهذا لايعني ان الاتفاق هذا يخلو من المشكلات لكن الأفضل أن نتعاون ونتوجه جميعا لمواجهة المشكلات والتحديات".

وعن توقيت عقد اجتماع بين الحزبين الكورديين الرئيسين، بين عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني ستران عبد الله انه "لا يوجد اتفاق على عقد اجتماع بين الحزبين في القريب العاجل".

وحول أحداث المطار و الأنباء التي تناولت زيارة نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قوباد طالباني لتركيا أوضح عبدالله ان "قضية مطار السليمانية هي مرتبطة بحكومة الإقليم وحكومة بغداد وكذلك بالأحزاب الموجودة في المنطقة ولم نعرف أو نسمع شيئاً عن زيارة قوباد طالباني لتركيا غير زيارته لبغداد لأن وفد الاتحاد لم يشر الى شيء حول هذا الموضوع".

وحول الانتخابات المقبلة في كركوك اشار الى ان "الاتحاد الوطني الكوردستاني سيعمل من خلال وسائله الإعلامية على التأكيد ان كركوك كوردستانية وكوردية واتحادية".