الاتحاد الوطني لا يتوقع سهولة بتشكيل حكومة كوردستان الجديدة ويوجه دعوة

شفق نيوز/ قال سعدي أحمد بيرة، المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الأحد، إن على الأطراف السياسية احتواء وحل القضايا العالقة، وذلك عقب الانتهاء من عملية الانتخابات، التي انطلقت اليوم الأحد باقتراعها العام في إقليم كوردستان.

وقال بيرة في حديث للصحفيين على هامش العملية الانتخابية: "يجب على جميع الأطراف التعاون لضمان انتهاء الحملة الانتخابية بسلام وإجراء الاقتراع دون أية مشاكل".

ورأي أن "مرحلة تشكيل الحكومة لن تكون سهلة، ويجب على جميع الأطراف العمل على حل القضايا العالقة".

كما أعرب عن توقعه بأن حزبه سيزيد من حصته من الأصوات وعدد مقاعده في البرلمان.

وأضاف: "تصريحات بافل طالباني تعكس رأي الاتحاد الوطني الكوردستاني بأننا نسعى لتغيير هذه الحكومة، من المهم أن نكون صادقين في أقوالنا وأفعالنا".