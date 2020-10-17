الاتحاد الوطني "قلق جدا" من حرق علم كوردستان ببغداد

شفق نيوز/ اعرب الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني لاهور شيخ جنكي يوم السبت عن قلقه ازاء حرق علم كوردستان اثناء اقتحام انصار للحشد الشعبي مقر الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وقال جنكي في منشور له على منصات التواصل الاجتماعي تويتر اليوم، "قلقون جدا من المساس بعلم كوردستان الذي افتداه الالاف من ابنائنا الشجعان بدمائهم لحفظه"، مردفا بالقول ان هذا "العلم هو رمز للتعايش المشترك وللسلام والاعمار".

واضاف "رأينا الثابت والمبدئي بأن احراق المقرات الحزبية ليس بالاسلوب الحضاري للتعبير عن الرأي"، مشددا بالقول ان "اية مجموعة او جماعة اذا كانت لديها خلاف مع شخص او حزب وممتعضة منه فلا يمكن لها ان تتطاول على مقدساتنا. علم كوردستان خط احمر".

ورصدت كاميرا وكالة شفق نيوز، أحد أنصار الحشد وهو يقوم بإنزال العلم الكوردي المرفوع فوق مقر الحزب قبل أن يقوم بإضرام النار في العلم وهو يلوح بعلامة النصر.

كما بينت الصور تجمع العشرات من أنصار الحشد إلى جانب قوات مكافحة الشغب أمام مقر الحزب وهو يحترق، دون أن تعتقل أي من المتورطين في الحادث.

وخرج العشرات من انصار الحشد الشعبي صباح اليوم السبت بتظاهرة قرب الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكوردستاني وسط العاصمة بغداد منددين بالتصريحات الاخيرة للقيادي في الحزب هوشيار زيباري.

وكانت مواقع على التواصل الاجتماعي ومجاميع موالية للحشد من بينها جماعة "ربع الله" قد حشدت منذ يوم امس للخروج بهذه التظاهرة.

واقتحم المحتجون مقر الحزب وقاموا بتحطيم محتوياته واضرام النيران فيه بعد ان تمكنوا من عبور الاسلاك الشائكة التي وضعتها قوات حماية حفظ القانون عند المدخل الفرعي لمقر الفرع الخامس.

وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني قد قال في وقت سابق من اليوم ان الحكومة الاتحادية قد اخفقت في توفير الحماية اللازمة لمقر الفرع الخامس للحزب في العاصمة بغداد بعد اقتحامه من قبل انصار الحشد الشعبي واحراقه.

وقال مسؤول الفرع في بغداد شوان طه في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إنه "سنرفع دعوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية لأنها لم توفر الحماية للمقر".

وعن الجهات التي اقتحمت مقر الفرع ذكر المسؤول الحزبي أن "جماعة(ربع الله) والحشد الشعبي هم من شارك في التظاهرة"، مستدركا القول "لكن نترك للأجهزة الأمنية التحقيق في الموضوع".