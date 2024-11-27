الاتحاد الوطني في اربيل لبحث تشكيل حكومة كوردستان

شفق نيوز/ وصل وفد من الاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الاربعاء، إلى اربيل والتقى "جماعة العدل" لإجراء مباحثات حول تشكيل حكومة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في اربيل، إن الوفد كان برئاسة قوباد طالباني وعضوية ريواز فائق وعدد من المسؤولين في الاتحاد الوطني، حيث جرى استقبالهم من قبل رئيس جماعة العدل علي بابير.وأضاف مراسلنا أن الزيارة تأتي في إطار بحث ملف تشكيل الحكومة المقبلة في إقليم كوردستان.وكانت جماعة العدل قد أعلنت مقاطعة البرلمان رغم حصولها على ثلاثة مقاعد.وأعلن الحزب الديمقراطي اليوم أن وفده التفاوضي سيزور السليمانية اليوم لعقد الاجتماعات حول ملف تشكيل الحكومة.ومن المقرر عقد أول جلسة لبرلمان كوردستان في الثاني من كانون الأول المقبل بعد دعوة رئيس الإقليم بمرسوم إقليمي.

وكان رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، قد أصدر مرسومًا إقليميًا دعا فيه الأحزاب السياسية الفائزة في الانتخابات البرلمانية إلى عقد الجلسة الأولى للبرلمان في الثاني من كانون الأول المقبل.

وجرت يوم 20/10/2024، انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان في أربع دوائر انتخابية، كما أعلنت نتائجها النهائية يوم 30/10/2024.

ووفقا للنتائج النهائية، حصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 39 مقعدًا بعدد أصوات بلغ حوالي 809,197 صوتًا، مما يعزز موقعه كأكبر الأحزاب في البرلمان.

وجاء الاتحاد الوطني الكوردستاني في المرتبة الثانية بـ 23 مقعدًا عبر حوالي 408,141 صوتًا، فيما حصلت حركة الجيل الجديد على 15 مقعدًا بدعم من 290,991 صوتًا.

وحصل الاتحاد الإسلامي الكوردستاني على 7 مقاعد، بينما نال تيار الموقف الوطني 4 مقاعد، وجماعة العدل الكوردستانية 3 مقاعد، وجبهة الشعب على مقعدين وحركة التغيير مقعدًا واحدًا وتحالف إقليم كوردستان على مقعد واحد أيضًا.