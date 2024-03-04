الاتحاد الوطني: طلبنا توزيع مقاعد كوتا برلمان كوردستان على المحافظات وليس إلغاءها

شفق نيوز/ علق المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني سعدي پيرة، يوم الاثنين على قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء مقاعد الكوتا في برلمان كوردستان وتحديد موعد الانتخابات البرلمانية من قبل رئاسة الاقليم.

وقال پيره في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، "نبارك تحديد موعد انتخابات برلمان كوردستان وفيما يخص إعادة النظر في قانون الانتخابات رقم واحد كان ذلك بشكوى من الاتحاد الوطني الكوردستاني حول تقسيم الانتخابات من دائرة واحدة الى اربع دوائر، فنحن نتصور أن ذلك في باب الحق المتساوي للمحافظات للترشيح ونظرا لوجود اتهامات متبادلة من قبل الأحزاب حول عدم نزاهة الانتخابات الذي كان يؤثر على التصويت لمحافظة على حساب محافظات أخرى، لذا اتصور ان تقسيم الاقليم على أربع دوائر انتخابية سيؤدي إلى انتهاء هذه الاتهامات".

وحول موقف الاتحاد الوطني بشأن قرار المحكمة الاتحادية القاضي بالغاء مقاعد الكوتا في البرلمان، اوضح پيرة ان "الاتحاد الوطني لم يطلب الغاء مقاعد الكوتا بل كان الطلب هو تقسيم الكوتا على المحافظات التي يتواجد فيها ابناء هذه المكونات وعدم حصرها على مدينة واحدة مثل اربيل تحت هيمنة حزب واحد لان ليس من المعقول أن ندخل الانتخابات وهناك 10 مقاعد محسومة لحزب واحد مسبقا".

ووقع رئيس إقليم كوردستان، أمس الأحد، أمراً إقليمياً حدد فيه موعد إجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان، في العاشر من حزيران المقبل.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، قد أصدرت يوم الأربعاء، 12/ شباط/ 2024 قرارات بشأن قانون انتخابات برلمان كوردستان، وقررت ايضا أن تحلَّ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية بدلا من الكوردستانية، وإلغاء مقاعد الكوتا في برلمان كوردستان.