الاتحاد الوطني يطعن بقرار مجلس المفوضين الأخير بشأن انتخابات كوردستان

شفق نيوز/ قرر الاتحاد الوطني الكوردستاني وعبر مكتبه الانتخابي، اليوم الأربعاء، الطعن بقرار مجلس المفوضين القاضي بتعليق العمل بالإجراءات الفنية والمالية الخاصة بانتخابات برلمان كوردستان العراق للعام 2024.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحزب سعدي بيره في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن المحكمة الاتحادية العليا "قد تسّرعت بإصدار الأمر الولائي الخاص بالفقرة الثانية من المادة الثانية الخاصة" بنظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق رقم (7) لسنة 2024.

وأضاف أنه "بدلا من ذلك، كان ينبغي للمحكمة الاتحادية أن تأخذ بنظر الاعتبار تكلفة الانتخابات وظروفها".