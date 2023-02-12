الاتحاد الوطني الكوردستاني يؤكد مقاطعة اجتماعات مجلس وزراء الإقليم

شفق نيوز/ قرر الوزراء والمسؤولين في حكومة إقليم كوردستان من حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الأحد، مقاطعة اجتماعات مجلس الوزراء احتجاجاً على إدارة شؤون الإقليم، مؤكدين في الوقت نفسه استمرارهم بأداء مهامهم الحكومية.

وقال المتحدث الرسمي باسم نائب رئيس حكومة الإقليم، سمير هورامي، خلال مؤتمر صحفي عقده في السليمانية وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "فريق الاتحاد الوطني الكوردستاني في الكابينة التاسعة لحكومة اقليم كوردستان قرر مقاطعة جميع اجتماعات مجلس الوزراء، لكنهم مستمرون في تقديم الخدمات للمواطنين".

وأضاف "الفريق لديه ملاحظات وإشكالات حول إدارة الحكومة في اقليم كوردستان وخصوصا تلك المتعلقة بواقع محافظة السليمانية والمناطق التابعة لها".

كما أشار هورامي الى ان "الحزبين الرئيسيين في الاقليم (الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني) عقدا اجتماعا لبحث وحل تلك المشكلات والملاحظات لكن لغاية الآن لم تكن هناك اي انعكاسات لذلك الاجتماع على أرض الواقع".

وأكد "مشكلتنا مع إدارة الحكم هي حول كيفية تقديم الخدمات للمواطنين لهذا نحن مستمرون في الوزارات لتقديم الخدمات للمواطنين"، مشيرا الى انه لم يتم لغاية الآن تحديد موعد للاجتماع المرتقب بين الحزبين لإتمام المناقشات والتفاهمات.