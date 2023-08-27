الاتحاد الوطني الكوردستاني ينهي الاجتماع التحضيري لمؤتمره الخامس بعدة توصيات

شفق نيوز/ أنهى المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الأحد، الاجتماع التحضيري لعقد مؤتمره الخامس، بطرح عدة مقترحات وتوصيات وآليات عمل.

وقالت المتحدثة باسم شؤون المؤتمر الخامس للاتحاد الوطني الكوردستاني، تلار لطيف، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "تم عرض جميع المبادئ وآليات مشاركة الأعضاء في المؤتمر الخامس، وأشار الرئيس بافل جلال طالباني إلى جميع الإجراءات المتعلقة باللجنة التحضيرية والمتبعة للمؤتمر".

وأضافت "قدم أعضاء المجلس القيادي مجموعة من المقترحات، وصوت الاجتماع بالإجماع على جميع المبادىْ والآليات والإجراءات المتعلقة بالمفوضية والمؤتمر ليصادق عليها فيما بعد خلال اجتماع المكتب السياسي".

وأشارت إلى أن "مؤتمر المكاتب ومراكز التنظيم سينعقد خلال الفترات القريبة المقبلة لانتخاب أعضاء المؤتمر العام، وتستغرق أعمال المؤتمر الخامس للاتحاد الوطني الكوردستاني يومين أو ثلاثة أيام، وهو أول مؤتمر ينعقد في موعده المحدد، وقد شارك جميع أعضاء المجلس القيادي في المناقشات والحوارات بروح المسؤولية، وكانوا حريصون في تقديم آرائهم حول المؤتمر وانعقاده في الموعد المحدد".

وبينت لطيف أن "المؤتمر تم عقده في أربيل وتقرر أن يكون عدد أعضاء المؤتمر الخامس للاتحاد الوطني الكوردستاني 600 عضو وصادق المكتب السياسي على هذا القرار".

ولفتت إلى أن "المكتب السياسي خلال اجتماعه الذي عقده يوم 20/8/2023 في مبنى المكتب السياسي بكركوك، أجرى حواراً مكثفاً ومسؤولاً حول الملفات السياسية، الشؤون التنظيمية والحزبية، ومسألة انعقاد المؤتمر الخامس للاتحاد الوطني كاستحقاق حزبي وديمقراطي، وقرر انعقاد المؤتمر الخامس للاتحاد الوطني في 27/9/2023".