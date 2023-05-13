الاتحاد الوطني الكوردستاني يقرر اعادة فريقه الحكومي الى الدوام الرسمي

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم السبت، عن مشاركة فريقه الحكومي في اجتماع حكومة إقليم كوردستان يوم غد الأحد.

وكتب المتحدث باسم قوباد طالباني نائب رئيس حكومة الاقليم، سمير هورامي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي طالعته وكالة شفق نيوز، ان فريق الاتحاد الوطني برئاسة قوباد طالباني سيشارك في اجتماع مجلس وزراء الإقليم ليوم غد الأحد، بعد نحو سبعة أشهر من مقاطعة اجتماعات الحكومة.

وكان المكتب السياسي للاتحاد الوطني قد عقد اليوم السبت اجتماعا برئاسة بافل طالباني بعد اسبوع من اجتماع رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني مع نائبه قوباد طالباني وبعد ايام من طلب وجهه الزعيم الكوردي ورئيس الحزب الديموقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني إلى المكتبين السياسيين لحزبه والاتحاد الوطني للاجتماع مع باقي القوى السياسية في اقليم كوردستان.