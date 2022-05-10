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الاتحاد الوطني الكوردستاني يعاقب النائبة السابقة ريزان شيخ دلير

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-10T14:49:32+0000
الاتحاد الوطني الكوردستاني يعاقب النائبة السابقة ريزان شيخ دلير

شفق نيوز/ أفاد مصدر سياسي مطلع يوم الثلاثاء، بأن حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني اصدر عقوبة بحق عضوة بارزة في الحزب.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز أن "المكتب السياسي للاتحاد الوطني عاقب مستشارة شؤون المرأة في المكتب السياسي للحزب بسبب تصرفها خلافا للقرارات والقواعد الداخلية للاتحاد وفق ما جاء في حيثيات القرارات".

وأضاف المصدر؛ أن" رئيس الحزب اصدر امراً بسحب منصب مستشارة شؤون المرأة من ريزان شيخ دلير بسبب مخالفتها الضوابط والقرارات"، مشيرا الى ان القرار صدر من المكتب السياسي للحزب ووفقا للمادة 12 من النظام الداخلي للحزب".

وأشار المصدر إلى أن العقوبات جاءت على خلفية الإدلاء بتصريحات اعلامية والحديث للرأي العام خلافا لمقررات الحزب خلال الفترة السابقة".

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