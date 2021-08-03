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الاتحاد الوطني يشدد على عدم حسم الصراعات الحزبية الداخلية بقوة السلاح

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-03T11:18:36+0000
الاتحاد الوطني يشدد على عدم حسم الصراعات الحزبية الداخلية بقوة السلاح

شفق نيوز/ شدد سكرتير مجلس قيادة الإتحاد الوطني الكوردستاني فريد أسسرد يوم الثلاثاء على ضرورة عدم حسم الصراعات الحزبية الداخلية باللجوء إلى استخدام قوة السلاح في إشارة إلى تأزم الأوضاع في محافظة السليمانية بين الرئيسين المشتركين للحزب لاهور شيخ جنكي، وبافل طالباني.

وأعرب أسسرد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن قلقه إزاء "الوضع الداخلي للاتحاد الوطني الكوردستاني غير المرغوب فيه الذي وصل إلى مرحلة خطيرة والذي لا ينبغي ان يتسع أكثر من ذلك".

وأكد على ضرورة إبعاد اعلام الاتحاد الوطني عن الصراعات الداخلية، مشدداً على أنه يتعين عدم اللجوء إلى قوة السلاح في حسم الصراعات الحزبية الداخلية بأي شكل من الإشكال.

وكشف مصدر رسمي في الاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الاثنين، عن تورط الرئيس المشترك (المعزول) لاهور شيخ جنكي بالعديد من قضايا الفساد والمخالفات القانونية، مبينا انه اساء استخدام السلطة بالضد من المصالح الحزبية والعامة.

يأتي ذلك بعد إعلان الرئيس المشترك (المعزول) لاهور شيخ جنكي عزمه اللجوء الى القضاء لحسم الخلاف مع الرئيس المشترك الاخر بافل طالباني بشأن التهم الموجهة اليه.

وشهود مناصرون للاهور شيخ جنكي مساء أمس في مدينة السليمانية وهم يحملون السلاح، وقد ذكرت مصادر بأن الوضع بات حرجاً، وأنه قد ينفجر في أي وقت بين جماعة لاهور، وباقي قوات الاتحاد الوطني.

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