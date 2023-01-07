الاتحاد الوطني الكوردستاني يحقق مع قيادات اشتكت ضده في بغداد

شفق نيوز/ كشفت مصادر مطلعة، اليوم السبت، عن سعي المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني التحقيق مع أربعة من قيادات الحزب قدموا شكوى في بغداد لاستعادة حقوق الرئيس المشترك السابق لاهور شيخ جنكي، فيما بينت أن الحزب بصدد فصلهم.

وجاء في كتاب صادر عن الحزب، في 4 كانون الثاني الحالي، أطلعت عليه وكالة شفق نيوز أنه "في ضوء اجتماع اللجنة الإدارية للمكتب السياسي الذي عقد في 3 كانون الثاني/الحالي، تقرر تشكيل لجنة للتحقيق مع الرفاق من أعضاء المجلس القيادة الذين قاموا بتقديم شكوى ضد الاتحاد الوطني الكوردستاني في بغداد".

وأضاف الكتاب أن "اللجنة التحقيقية تتكون من (آسو مامد) عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني رئيس اللجنة، و(سركوت زكي)، و(رزكار حاجي) عضوي المكتب السياسي كأعضاء في اللجنة".

وبحسب مصادر مطلعة فإن أربعة أعضاء من قيادة الاتحاد الوطني الكوردستاني، بقيادة اللواء (جتو صالح)، الوكيل الحالي لوزارة الداخلية، وكل من (سردار هه‌ركى)، و(ژينو محمد)، و (پروين كاكه‌ حمه) اعضاء المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني ، توجهوا إلى مفوضية الانتخابات في بغداد وقدموا وثائق تثبت أن لاهور شيخ جنكي كان الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني في محاولة لاستعادة حقوقه.

ووفقا لمصدر أوضح لوكالة شفق نيوز فإن "المجلس القيادي بالحزب في صدد طرد أولئك الأعضاء الذين ذهبوا بشكوى لبغداد".