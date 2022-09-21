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الاتحاد الوطني الكوردستاني في كرميان يستبدل أغلب مسؤوليه بدماء شابة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-21T11:58:21+0000
الاتحاد الوطني الكوردستاني في كرميان يستبدل أغلب مسؤوليه بدماء شابة

شفق نيوز/ أجرى مركز تنظيمات گرميان، للاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الأربعاء، تغييرات في مواقع بعض المسؤولين وأعطى جزءاً كبيراً من المسؤوليات لكوادره الشابة.

وعلمت وكالة شفق نيوز، من مصادر خاصة، أن "التغييرات في مركز تنظيمات گرميان للاتحاد الوطني الكوردستاني أدت إلى خفض عدد نواب مسؤول المركز، كما جرى تغيير معظم رؤساء الأقسام".

وبحسب المعلومات، فإن التغييرات شملت، نائب رئيس المركز عبد الرحمن محمد، والملا رحيمي كفري، ورؤساء أقسام، التنظيم عمر علي، والإدارية محمد حمه صالح، والتقييم عثمان عبد الكريم، والإحصاء سيامند طاهر، والشهداء كرميان شروان.

كما شملت أيضاً أقسام، الانتخابات محمد نوري، والإعلام عباس محمد، والفكر الملا غريب، والاتصالات سيد عدنان بيرخدري، والمرأة علاء طه، والتنظيمات أكرم صالح، والشباب والرياضة زاخو محمد، والشؤون الحكومية همن مرويس.

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