الاتحاد الوطني الكوردستاني بصدد تعديل مساره وتحديد الأولويات

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الجمعة، أنه بصدد تعديل مسار الحزب خلال الأسبوع المقبل وتحديد أولوياته.

وقال مسوؤل إعلام الاتحاد ستران عبدالله خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "الأسبوع المقبل سيشهد سلسة من النشاطات الداخلية والخارجية للحزب وإجراء لقاءات بهدف توحيد الصف الكوردي كأولوية للحزب في المرحلة القادمة".

واضاف، "سيتم عقد سلسلة اجتماعات داخلية لزيادة حماس اعضاء الحزب للعمل بروحية الاتحاد الوطني وتوضيح سياسته في المجالات الحزبية والتنظيمية في مؤسساته وتعديل مساره".

يذكر أن المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني عقد صباح اليوم الجمعة اجتماعا برئاسة رئيس الحزب بافيل طالباني صادق فيها على إبعاد لاهور شيخ جنكي وقيادات في المجلس القيادي للحزب إضافة إلى اجراءات تتعلق ببناء وترميم الحزب وعلاقات الحزب في المرحلة المقبلة خصوصا بما يتعلق بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.