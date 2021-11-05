سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الاتحاد الوطني الكوردستاني بصدد تعديل مساره وتحديد الأولويات

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-05T17:57:58+0000
الاتحاد الوطني الكوردستاني بصدد تعديل مساره وتحديد الأولويات

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الجمعة، أنه بصدد تعديل مسار الحزب خلال الأسبوع المقبل وتحديد أولوياته.

وقال مسوؤل إعلام الاتحاد ستران عبدالله خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "الأسبوع المقبل سيشهد سلسة من النشاطات الداخلية والخارجية للحزب وإجراء لقاءات بهدف توحيد الصف الكوردي كأولوية للحزب في المرحلة القادمة".

واضاف، "سيتم عقد سلسلة اجتماعات داخلية لزيادة حماس اعضاء الحزب للعمل بروحية الاتحاد الوطني وتوضيح سياسته في المجالات الحزبية والتنظيمية في مؤسساته وتعديل مساره".

يذكر أن المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني عقد صباح اليوم الجمعة اجتماعا برئاسة رئيس الحزب بافيل طالباني صادق فيها على إبعاد لاهور شيخ جنكي وقيادات في المجلس القيادي للحزب إضافة إلى اجراءات تتعلق ببناء وترميم الحزب وعلاقات الحزب في المرحلة المقبلة خصوصا بما يتعلق بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

related

إصابة قيادي آخر في الوطني الكوردستاني بفيروس كورونا

Date: 2020-10-14 14:25:34
إصابة قيادي آخر في الوطني الكوردستاني بفيروس كورونا

الاتحاد الوطني يدعو لتشكيل قائمة كوردستانية بانتخابات مجالس المحافظات

Date: 2019-09-04 19:15:00
الاتحاد الوطني يدعو لتشكيل قائمة كوردستانية بانتخابات مجالس المحافظات

نائب عن الاتحاد الوطني يدعو الوفد الكوردستاني بالتريث في زيارته لبغداد

Date: 2019-11-30 10:10:40
نائب عن الاتحاد الوطني يدعو الوفد الكوردستاني بالتريث في زيارته لبغداد

اجتماع بين الديمقراطي والاتحاد لحسم محافظ كركوك

Date: 2019-06-07 09:09:23
اجتماع بين الديمقراطي والاتحاد لحسم محافظ كركوك

حزبان يطالبان بإبعاد شبح الحرب الداخلية بين الكورد

Date: 2021-06-10 15:00:44
حزبان يطالبان بإبعاد شبح الحرب الداخلية بين الكورد

بالاسماء .. مرشحو الاتحاد الوطني للوزارات في الحكومة الجديدة لإقليم كوردستان

Date: 2019-07-06 19:19:14
بالاسماء .. مرشحو الاتحاد الوطني للوزارات في الحكومة الجديدة لإقليم كوردستان

الاتحاد الوطني يوجه ضربة لـ"آلا طالباني"

Date: 2021-08-22 21:21:21
الاتحاد الوطني يوجه ضربة لـ"آلا طالباني"

انطلاق المؤتمر الرابع للاتحاد الوطني الكوردستاني

Date: 2019-12-21 10:46:15
انطلاق المؤتمر الرابع للاتحاد الوطني الكوردستاني