الاتحاد الوطني: الدعوة لإعادة انتخابات برلمان كوردستان غير منطقية

شفق نيوز- السليمانية

اعتبر القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني سالار محمود، يوم الخميس، أن الحديث عن إعادة إجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان يفتقر إلى المنطق السياسي، واصفاً تلك الطروحات بأنها "آراء غير واقعية".

وقال محمود، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "الدعوات لإعادة الانتخابات لا تستند إلى أسس عملية"، وفيما تساءل عن "إمكانية قدرة مفوضية الانتخابات في الإقليم على إعادة تنظيم عملية انتخابية جديدة وفق المعايير المطلوبة، لفت إلى أن "الإجابة على هذا التساؤل كفيلة بالرد على تلك الدعوات".

وأكد أن "الأولوية في المرحلة الحالية يجب أن تتركز على تثبيت حقوق شعب إقليم كردستان داخل الحكومة العراقية في بغداد، وضمان حصة الإقليم في الموازنة الاتحادية، إلى جانب تحييد الإقليم عن الخلافات السياسية".

وفي ما يتعلق بالحديث عن نوايا التوجه نحو إدارتين في الإقليم أو نية لتكريس هذا الواقع، نفى محمود وجود مثل هذه التوجهات، وشدد على أنها لا تخدم مصلحة المواطنين، داعياً إلى العمل المشترك لتشكيل حكومة جديدة قوية قادرة على تجاوز الخلافات وتحسين مستوى الخدمات.

وأشار إلى أن الإقليم يواجه جملة من التحديات، لافتاً إلى أن الأوضاع قبل وبعد انتخابات البرلمان لم تشهد تغييراً ملموساً، ما يستدعي البحث عن حلول جدية لمعالجة الأزمات القائمة.

وكانت مؤسسة "پەی" حذّرت، الاثنين الماضي، من وجود محاولات لتحريك ملف حل برلمان إقليم كوردستان بعد مرور عامين على تشكيله، بهدف منح أعضائه امتيازات التقاعد، رغم عدم عقد أي جلسة حتى الآن.

وذكرت المؤسسة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "هناك مساع تُبذل بعد انقضاء عامين لطرح مسألة حل البرلمان، وذلك لتمكين أعضائه من الحصول على حقوق التقاعد"، مشيرةً إلى أن "البرلمان لم يعقد حتى جلسة واحدة منذ تشكيله".