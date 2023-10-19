الاتحاد الكوردستاني: نحن والديمقراطي لسنا أعداء بل متنافسين وسنجري جولة "حزبية" لتقريب الآراء

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الخميس، أنه سيجري خلال الأسبوع المقبل جولة على الأحزاب السياسية الكوردية لتقريب وجهات النظر، فيما أكد أن ما بينه وبين الحزب الديمقراطي الكوردستاني منافسة وليست عداوة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد سعدي أحمد بيره، خلال مؤتمر صحفي عقده في السليمانية وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد الوطني الكوردستاني قرر اليوم، تشكيل وفد رفيع المستوى برئاسة بافل طالباني رئيس الاتحاد لزيارة جميع الأحزاب الكوردية اعتباراً من الأسبوع المقبل وقد تم تكليف مكتب العلاقات العامة في الحزب لتنظيم هذه الزيارات".

وبين أن "الهدف من الزيارة هو توضيح أهداف عقد المؤتمر الخامس للحزب وكذلك تقريب وجهات النظر حول النقاط الخلافية كون الإقليم يدار من خلال نظام التعددية الحزبية وهذا ما يجبرنا ويجبر الآخرين على أن يجلس الجميع على طاولة الحوار لنتقارب ونتجاوز سوء الفهم الذي قد يحصل بين الأطراف وكذلك للوصول إلى توحيد الآراء والمواقف الكوردية وفقاً لورقة معتمدة من قبل الجميع".

وعن علاقة الوطني الكوردستاني بالحزب الديمقراطي، أوضح بيره "علاقاتنا بالديمقراطي جيدة ونحن شركاء على أساس التكامل ونحن لسنا أعداء كما يحاول البعض إيصال ذلك للرأي العام بل ممكن أن نكون متنافسين من أجل خدمة الإقليم وأهله وتجمعنا مشتركات كثيرة ويجب علينا أن نسكت الأصوات النشاز التي تريد أن تظهر أننا أعداء".