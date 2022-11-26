الاتحاد الكلداني الدولي يشيد بالتعايش السلمي في كوردستان

شفق نيوز/ أشاد الاتحاد الكلداني الدولي، يوم السبت، بالتقدم والتعايش السلمي في إقليم كوردستان، مؤكداً دعم الجالية الكلدانية في الخارج لحكومة الإقليم.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الاخير استقبل وفداً رفيع المستوى من الاتحاد الكلداني الدولي برئاسة سام يونو، ضم ممثلين عن الجالية الكلدانية في أمريكا الشمالية وأوروبا والكلدان في العراق وإقليم كوردستان.

وأثنى رئيس الاتحاد الكلداني الدولي على ما يشهده إقليم كوردستان من تقدم وبناء وتعايش سلمي، مشيرا الى دعم الجالية الكلدانية في الخارج لحكومة إقليم كوردستان وإشراكهم في المسيرة التنموية لإقليم كوردستان.

بدوره وجّه رئيس حكومة الاقليم شكره إلى الاتحاد الكلداني الدولي، مشدداً على أن إقليم كوردستان سيواصل ترسيخ ثقافة التعايش والحرية الدينية وحماية حقوق المكونات كافة.

ودعا بارزاني أبناء الجالية الكلدانية والمسيحية في الخارج للعودة إلى إقليم كوردستان وممارسة دورهم الفعّال في تنمية كوردستان.