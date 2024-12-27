الاتحاد الاسلامي الكوردستاني يعقد مؤتمره التاسع في اربيل

شفق نيوز/ يعقد الاتحاد الاسلامي الكوردستاني، اليوم الجمعة، مؤتمره التاسع في اربيل عاصمة اقليم كوردستان العراق.

ويُعقد المؤتمر بحضور أكثر من 850 عضوا من الاتحاد الإسلامي، ومنذ تأسيس هذا الحزب تمكن من عقد مؤتمراته السياسية التسعة في موعدها المحدد.

ويشارك في المؤتمر جميع مسؤول التنظيمات للاتحاد الإسلامي في مناطق ومدن الإقليم كافة.

ويفتتح المؤتمر اعمال المؤتمر الأمين العام الحالي للاتحاد الوطني الكوردستاني صلاح الدين بهاء الدين.

وسيشهد المؤتمر إجراء 3 انتخابات إحداهما لتسمية الأمين العام للاتحاد الاسلامي، والاخرى لاختيار المجلس القيادي للحزب، والاخيرة الهيئة الرقابية العليا للاتحاد التي تعد المؤسسة المستقلة داخل هذا الحزب.

وينطلق المؤتمر بحضور قضاة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، للتصديق على النتائج التي سيتمخض عنه المؤتمر.

وستستمر أعمال المؤتمر ليوم واحد لينتهي صباح يوم غد السبت بكلمة يلقيها الأمين العام الجديد للاتحاد الاسلامي الكوردستاني.

والاتحاد الإسلامي الكوردستاني ، يشار إليه بالعامية باسم "Yekgirtû"، هو حزب إسلامي كوردي في كوردستان العراق.

وشارك صلاح الدين بهاء الدين في تأسيس الاتحاد الإسلامي الكوردستاني في 6 شباط/ فبراير 1994.

وفي المؤتمر العام الأول انتخب بهاء الدين أمينًا عامًا للحزب، وفي وقت لاحق، انتخب أيضًا أمينًا عامًا في المؤتمرات الثاني والثالث والرابع.

وخلفه (بهاء الدين) لاحقًا هادي علي ومحمد فرج، وفي العام 2016 انتخب أمينًا عامًا مرة أخرى.