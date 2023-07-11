الاتحاد الاسلامي الكوردستاني يدعو لمنع إضعاف الكورد وعدم التضحية بمكانة الإقليم

شفق نيوز/ قال المجلس القيادي لحزب الاتحاد الاسلامي الكوردستاني، اليوم الثلاثاء، إنه يعمل على التوجه لتقوية مكانة الكورد ومنع اضعافه بشكل اكبر في المنطقة، داعيا لعدم التضحية بمكانة الإقليم فداء للصراعات والمصالح الحزبية.

وجاء في بيان في بيان للمجلس ورد لوكالة شفق نيوز ، انه "من الضروري أن تعرف أطراف السلطة أن التضحية بالمكانة السياسية والدستورية لاقليم كوردستان فداء للصراعات والمصالح الحزبية الخاصة والاسراع بالتوافق على إجراء انتخابات نزيهة في أقرب فرصة لمعالجة الفراغ الدستوري الذي يواجه الإقليم".

وبشأن انتخابات مجالس المحافظات العراقية وخصوصا في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها والمادة 140 من الدستور اكد البيان ان "الاتحاد الإسلامي يعمل على التوجه لتقوية مكانة الكورد ومنع اضعافه بشكل اكبر في تلك المناطق".

وبشان الإساءات التي تطال القرآن والمقدسات الاسلامية بين اونة واخرى في عدد من البلدان الغربية تحت تأثير الإسلاموفوبيا وباسم حرية الرأي، اشار البيان الى ان "الاجتماع وفضلا عن ادانة ورفض تلك الاساءات، شدد على ضرورة أن تفهم الدول الغربية تلك الحقيقة التي تؤكد على ان الاساءة للمقدسات بصورة عامة والدين الإسلامي بصورة خاصة لا تدخل باي شكل من الاشكال في خانة حرية الرأي ومن المهم ان ان تتخذ الاجراءات القانونية اللازمة لمنع تكرار تلك السلوكيات غير الصحيحة".